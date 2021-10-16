ميسون صقر توقع كتابها «مقهى ريش.. عين على مصر»

إيهاب الملاح (القاهرة)

بحضور عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، وإعلاميين ودبلوماسيين وشخصيات عامة، احتفلت الكاتبة والشاعرة والفنانة التشكيلية الإماراتية الشيخة ميسون صقر القاسمي بإطلاق وتوقيع كتابها الجديد «مقهى ريش.. عين على مصر» الصادر عن دار نهضة مصر بالقاهرة، أمس الأول الجمعة بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

شارك في التعريف بالكتاب وتقديمه للجمهور كل من الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، ونبيل عبدالفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

قدم للاحتفال الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي مديرة النشر بدار نهضة مصر، التي استهلت كلمتها بالترحيب بالحضور وبالتقديم للكتاب وموضوعه وعنوانه، ثم تحدث نبيل عبدالفتاح مقدماً قراءة نقدية مركزة للكتاب في إطار الدراسات النقدية والسوسيولوجية التي تربط تاريخ المدن وعمارتها وتكوينها بنشأة الحداثة وحركات التحديث، في مقارنة شائقة بين تكوين باريس الثقافي ومقاهيها وبين القاهرة ومقاهيها وتجمعاتها الثقافية الشهيرة.

وقال: إن سردية مقهى ريش موضوع هذا الكتاب هي جزء من تاريخ التحديث المعماري في وسط القاهرة المحروسة بروحها الفكرية والفنية والموسيقية، فقد شكل المقهى منذ بداية القرن الماضي أحد حراس الحداثة في الأفكار والحوار والأناقة والجدل الصاخب.

واختتم بقوله: «أجادت الكاتبةُ ميسون صقر -في سردية مشوقة- تحييدَ ذاكرة المقهى، وعوالمه المتغيرة والمتعددة».

أما المؤرخ الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة المصري الأسبق، فقد قدَّم للكتاب قائلاً إنه ليس كتاباً عادياً ولا سهلاً، بل كتاب تاريخي مدعوم بالوثائق والصور، وقائم على البحث التاريخي المنهجي المدقق، معتبراً أنه يمثل أطروحة علمية متكاملة في الوقت الذي يتسم فيه الكتاب بالسلاسة والجزالة الأسلوبية، والسرد التاريخي الموجز المكثف للقاهرة وأماكنها وطرزها المعمارية وكبار معمارييها الأجانب والمصريين في كثافة مقتدرة، ووضع المقهى في مجاله المعماري فضلاً عن التوثيقات العديدة لحياة ريش ودورها في هذه المسارات المتعددة.

وتحدث مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي عن الكتاب وصاحبته، مشيراً إلى حداثة علاقته بمقهى ريش ورواده، معتبراً أنها نشأت في العشرين سنة الأخيرة، وقد رأى أن الكتاب الذي استغرق ما يقرب من السنوات العشر أقرب إلى أن يكون موسوعة تاريخية وثقافية مفصلة لمقهى ريش والقاهرة، مضيفاً أن كل من يقرأ الكتاب أو يطالع صفحات منه سيجد الحس الشعري والفني العالي لصاحبته التي تنتمي لأسرة وبلد لها أياد بيضاء على مصر وعلى الثقافة المصرية.

حضر حفل الإطلاق والتوقيع الكاتبة عائشة سلطان نائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، والكاتبة عبلة الرويني، والمؤرخ الدكتور أيمن فؤاد سيد، والروائي صبحي موسى، والروائي وحيد الطويلة، إضافة إلى عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، والمؤرخين، وأساتذة الجامعة والفنانين، والشخصيات العامة.