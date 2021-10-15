للمرة الأولى في تاريخ المنظمة.. «الألكسو» تُنصّب اليازية بنت نهيان «سفيرة فوق العادة»

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

في احتفالية بهيجة أقيمت مساء الخميس الماضي ببيت الحرفيين بقصر الحصن أبوظبي، نصّبت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» التابعة لجامعة الدول العربية، الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لعامي 2021 - 2022 تقديراً لجهودها الملموسة ومنجزاتها المستمرة في خدمة الثقافة العربية وتطلعاتها الدائمة لأن تصبح الفنون والثقافات العربية متواجدة بألق في المشهد الثقافي العالمي، وهذا ما حدا بالمنظمة لأول مرة في تاريخها لأن يكون لها سفراء ولتصبح الشيخة اليازية أول سفيرة للمنظمة.

وقام معالي الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتسليم الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، صك ودرع السفارة الثقافية إلى الشيخة فاخرة بنت ذياب بن سيف آل نهيان بالنيابة عن اليازية، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، وسلمى الدرمكي الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وعائشة زايد الزعابي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بوزارة الثقافة والشباب، وعلي الشعالي وكيل الوزارة المساعد للتراث والفنون المكلف بوزارة الثقافة والشباب، ولبنى القرقاوي مدير مكتب معالي وزيرة الثقافة والشباب.

تكليف لا تشريف

إلى ذلك شكرت الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان معالي نورة بنت محمد الكعبي، ومعالي الدكتور محمد ولد أعمر لما تفضلا به من تقدير ودعم شخصي وعلى الثقة الغالية، لتكون سفيرة فوق العادة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وقالت في كلمتها، إن منحها هذه المهمة هو بمثابة تكريم وتقدير لدولة الإمارات في المقام الأول، وأكدت أن هذه المهمة الرفيعة تتعدى مصاف التشريف إلى التكليف بالنسبة لها، وستواصل بدورها مسيرة تطوير الحركة الإبداعية والثقافية بالتعاون المشترك. وأضافت أن الثقافة والإبداع هما أداتان فاعلتان للارتقاء بالمجتمعات، ونسج الروابط بين الشعوب، كما أن التمسك بالهوية والموروث العربي هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، بمرونة أكثر، ونقل وتبادل المعارف والمهارات محلياً وعربياً وصولاً إلى العالمية.

مكانة رائدة

من جانبها أعربت معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب في كلمتها عن مشاعر الفخر بالتجربة الملهمة التي تقدمها الإمارات للعالم في تمكين الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل لها، والتجسيد الحقيقي لطموحها في صنع الغد والحفاظ على مكانة رائدة ومرموقة بين الدول والشعوب.

وأضافت: لدى دولة الإمارات سجل حافل بالإنجازات والمبادرات الثقافية الاستثنائية، وهو ما يتجسد بشكل جلي في استضافة دولة الإمارات للحدث الثقافي الأبرز والأكبر عالمياً، «إكسبو 2020 دبي»، والذي يحتفي بتلاقي العقول وصنع المستقبل.

خير سفير

وأضافت نورة الكعبي أن اختيار الشيخة اليازية لهذه المهمة، دليل بارز على الاهتمام الذي تنظر به المنظمة إلى نشاطها الفاعل وجهودها المتميزة في إنشاء وتفعيل مؤسسة «أناسي»، التي عملت على تعزيز السينما ودور قطاع النفع العام في المجال الثقافي في دولة الإمارات وعلى المستوى الإقليمي والعالمي، مما هيأها لتصل اليوم إلى هذه المكانة التي جعلتها من أبرز الشخصيات المؤثرة والداعمة في هذا المجال، والتي توجت بحصولها على العديد من الجوائز تقديراً لمبادراتها الداعمة للثقافة العربية. وقالت معاليها، إن الشيخة اليازية ستكون شريكاً رئيساً في طرح وتنفيذ المبادرات الثقافية العربية المشتركة، مؤكدة ثقتها في أن الشيخة اليازية ستكون خير سفير ثقافي لدولة الإمارات وللمنظمة وللشباب العربي.

مكانة متميزة

من جانبه، قدم معالي الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، التهنئة للشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان وخالص الشكر والامتنان على قبولها اقتراح المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن تكون، ولأول مرة في تاريخ المنظمة، بهذه الصفة الرسمية، سفيرة فوق العادة للثقافة العربية، وقال إنه تشريف يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات، ويبرز مكانتها وإشعاعها وجهود قيادتها الرشيدة في تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك وخدمة قضايا السلم والتنمية المستدامة.

وأوضح أن الشيخة اليازية تحظى بمكانة متميزة وطنياً وعربياً ودولياً، وستكون خير سفير ثقافي للإمارات وللمنظمة وللشباب العربي.