سميرة آيت لمعلم.. لوحات تكشف أسرار الجسد المتشظي

محمد نجيم (الرباط)

تضعنا الفنانة التشكيلية المغربية سميرة آيت لمعلم، أمام تجربة ناضجة مكتملة الأدوات برؤى تستنطق بجمالية تشكيلية معاصرة أبعاد الحياة وأعطابها، مُسائلة الجسد والملامح والخطوط البادية على الوجوه لاستكشاف الموغل والمخفي في الذات، ذات الفنانة وذات المتلقي، وذلك في سياق جمالي تتواشج فيه الألوان مع الخطوط والفراغات والخدوش التي تعطي للعمل الفني دلالات تعبيرية عدة.

تحمل لوحات الفنانة سميرة المعلم رسائل مترفة وأيقونية عميقة الدلالات، فهي تبوح بأسرار غامضة ترقد في الذات، وهذا ما تكشفه لنا خدوشات وأبعاد جرافيكية مفعمة بالغموض والطلاسم المفتوحة على كل التأويلات من طرف المتلقي لاستنطاق الرؤى الجمالية.

وتحت شعار «دوامة» افتتحت الفنانة سميرة آيت لمعلم معرضها برواق جميل في مدينة الرباط، بحضور عدد كبير من نقاد الفن التشكيلي وعشاقه، منهم الناقد الجمالي محمد خصيف الذي وصف تجربة الفنانة بكونها تذهب باشتغالها على الجسد لتلامس الروح، روح المتلقي، الذي عليه أن يتفاعل مع المنجز الماثل أمامه جسداً وروحاً في الآن ذاته، بالتالي فالفنانة تعمل على الجسد في بعده اللامادي، في بعد يعتريه التشظي واستحالة «الرسم» والتحديد، ولهذا تأتي أعمالها ضاجة بسحابة سديمية رمادية، يتخذ فيها اللون الرمادي الحضور الأكبر في غالبية تبايناته المرئية، من المضيء إلى المعتم، في تعده تدرجاته اللونية.

فاللون الرمادي، كما وصفه الناقد محمد خصيف، في لوحاتها، هو اللون الذي يحمل في طياته كل التضادات، كل المتناقضات، إنه الشيء وضده في الآن ذاته.. الحزن والهدوء، الفرح والكآبة، الوضوح والغموض، الضوء والظلمة، الانفتاح والعتمة... إلخ، وإنه المزيج السحري، الخليط الواقع بين الأبيض والأسود، إنه البرزخ بين الجسدي والروحي، ولون محايد يستخدم في الغالب لإبراز لون واحد أو أكثر، غايته إبراز الشيء المرئي وإعلاء الشيء الخفي، وهذه قوة اللون الرمادي، الذي ليس من العبث أن تختاره الفنانة لوناً طاغياً على جل أعمالها، فهو يمثل كل الحالات الإنسانية والهيئات الهلامية التي تنبع من كثافة المادة في أعمالها.

هيئات بشرية غير محددة الهوية، إنها الكل واللاأحد، ما يعطي جرأة وقوة لمعالجة الفنانة لثيمة الجسد، متحرراً من كل قيود وذرائع مقدمة مسبقاً، قد تعرقل القراءة والتلقي، وهنا يكمن «سر» العمل الفني لدى سميرة لمعلم، من حيث إنه ليس شيئاً خارقاً للذات الإنسانية بل نابعاً من دواخلها وبهائها.