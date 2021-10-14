هيفاء نجّار: مشروعي بناء حالة ثقافية مستدامة

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

وزيرة الثقافة الأردنية الجديدة، في حكومة بشر الخصاونة، الدكتورة هيفاء يوسف نجّار، اسم كبير في المجال التربوي والأكاديمي، وعلى الصعيد السياسي، فهي قادمة من خبرة واسعة في مجلس الأعيان الأردني، حيث كان لها دور فاعل ووجيه.

وحول خطة عملها، قالت نجار لـ«الاتحاد»: «الأردن زاخر بينابيع الإبداع، ولدينا طاقات نوعية في مجال الثقافة والفنون، وخاصة أن المبدع الأردني أكد حضوره القوي على الساحة الثقافة العربية، فهو يحصد الجوائز المرموقة في شتّى مناحي الفكر والأدب، والدليل فوز الروائي جلال برجس، بجائزة البوكر العربية، في أبوظبي»، مشددة على أن دعم الإبداع والمبدعين يقع على سلّم أولوياتها وصولاً إلى بناء حالة ثقافية فكرية مستدامة.

وأضافت: «تراكمت جهود عبر السّنين من أجل إغناء المشهد الثقافي في الأردن، وعليه سيتّم البناء على هذه الجهود للنهوض بالواقع الثقافي عبر خطط ومشاريع مستقبلية، وستصبّ جميعها في مصلحة الثقافة والمثقفين»، مؤكدة أن «أبواب الثقافة مشرعة على الأفق، ومجالاتها عدة». وقالت: «قلبي مفتوح لكل الملاحظات والإضافات النّوعية، سواء عبر الأدباء والمثقفين، أو عبر المؤسسات ذات الصلة». وأوضحت أنها ستولّي الشأن الثقافي الاهتمام الكبير في المحافظات، مع اهتمام خاص بإحياء المناظرات والحوارات الفكرية ونوادي الكتب والقصة، وزيادة الجوائز المحفّزة، ورعاية المبدعين الشباب في المدارس والجامعات، وتطوير المهرجانات والأيام الثقافية والسينمائية والمسرحية، بما يتناغم وحجم التقدم الذي يشهده الأردن في المجالات كافة.

وفي أول يوم عمل لها بعد تولّيها المنصب مؤخراً، وقّعت في المركز الثقافي الملكي بعمّان، اتفاقية للتعاون الثقافي مع نظيرتها إيناس عبدالدّايم، وزيرة الثقافة المصرية، تتضمن برنامجاً تنفيذياً بين الجانبين للأعوام (2021 - 2023) في 5 مجالات تختص بالمكتبات، والمؤتمرات والمحاضرات والنّدوات، والفنون الأدائية والسينمائية والتراث الثقافي غير المادّي، وثقافة الطّفل، والتّرجمة.