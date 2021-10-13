طالب الرفاعي لـ«الاتحاد»: أعِد بالمزيد من العطاء الإبداعي

عبدالوهاب العريض (الظهران)

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن اختيار الكاتب الكويتي طالب الرفاعي، شخصية العام الثقافية للدورة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

إلى ذلك، قال الرفاعي في اتصال هاتفي أجرته معه «الاتحاد»: «سعدت باختياري «شخصية العام الثقافية» في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين. ولا سيما أن هذا التكريم قد جاء بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات الحبيبة، وأول ما خطر ببالي هو أن هذا التكريم وبقدر ما يخصّني فإنه يخصّ بلادي الكويت، وجميع زملائي الأدباء والمثقفين، فما أنا إلا نتاج تلك النهضة الفكرية الكبيرة التي عاشتها الكويت منذ صدور مجلة «العربي» عام مولدي في 1958، وما تلاها من حركة فكرية وإبداعية».

وأضاف «اختياري «شخصية العام الثقافية» ومن شارقة الفكر والإبداع والثقافة، الإمارة التي فرضت إشعاع فكرها على العالم العربي والعالم، واستحقت اختيارها عاصمة عالمية للكتاب عام 2019، يمثل مسؤولية كبيرة سأسعى ما أمكنني لتحمّلها، وتأكيدها بمزيد من العطاء الإبداعي والثقافي».

وجاء اختيار الرفاعي تقديراً لجهوده الحثيثة الداعمة للشأن الثقافي العربي، إذ شغل مناصب عدة، منها مدير إدارة الثقافة والفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وبالإضافة إلى الكتابة الروائية فللرفاعي العديد من الأبحاث الأدبية والتاريخية وهو رئيس جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، التي تأسست عام 2015 وتدار بالشراكة مع الجامعة الأميركية في الكويت، حيث يدرّس مادة الكتابة الإبداعية. كما أنه كان رئيس لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية في العام 2010.