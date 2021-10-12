مهرجان أبوظبي يمنح بالوما أوشيا جائزته احتفاءً بمنجزها الموسيقي

مدريد (الاتحاد)

قدمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، جائزة مهرجان أبوظبي 2021، التي تمنحها بالشراكة مع دار شوبارد، إلى بالوما أوشيا، عازفة البيانو الشهيرة ومؤسس ومدير كلية الملكة صوفيا للموسيقى، تكريماً لجهودها في تمكين مكانة الموسيقى الكلاسيكية ضمن قطاع الفنون في أوروبا والعالم.

إلى ذلك، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إنّ «منح بالوما أوشيا، جائزة مهرجان أبوظبي، يأتي احتفاءً بقامة موسيقية عالمية، كرّست حياتها لتمكين منجز الموسيقى الكلاسيكية وازدهار المواهب الموسيقية».

وأضافت: «جمعت بالوما أوشيا الموسيقيين الشباب جنباً إلى جنب مع كبار الموسيقيين وقادة الأوركسترا ومؤلفي الموسيقى العالميين، مانحةً إياهم فرصة اكتساب المهارات وتبادل الخبرات التي أسست لمشهد موسيقي عالمي كانت إحدى ثماره مسابقة «سانتاندير» الدولية للبيانو».

وأوضحت: «تعكس جائزة مهرجان أبوظبي تقديرنا لأصحاب المساهمات الاستثنائية عن منجز حياتهم في مجال الفنون والثقافة، وقد أصبحت منذ إطلاقها في عام 2012 معياراً للتميز الثقافي في المنطقة والعالم، ورمز تكريم لكبار المبدعين، والجائزة تتزامن هذا العام مع مرور 30 عاماً على تأسيس كلية الملكة صوفيا للموسيقى، لتتوج عطاء موسيقياً لا ينضب، والتزاماً فنياً امتازت به بالوما أوشيا في حياتها».

وقالت أوشيا: «أقدّم عميق امتناني لدعم مهرجان أبوظبي لكلية الملكة صوفيا للموسيقى، الذي أسهم في انطلاق جولة للأوركسترا في أهم القاعات الأوروبية»، مضيفة «أن الحصول على جائزة مهرجان أبوظبي شرف كبير لي لأنني أعلم الجودة الفنية العالية التي يمتاز بها المهرجان».

من جانبه، قال ماجد السويدي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الإسبانية: «نقدّر الدور الذي يقوم به مهرجان أبوظبي لتعريف دول العالم بالثقافات المتعددة التي تحتضنها الإمارات، وتكريم الفنانة بالوما أوشيا اليوم ودعم أوركسترا فريكسينت، تجسيد لالتزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بصناعة الثقافة والفنون على المستويين المحلي والعالمي».

وتابع، «أسهم الدعم الكبير الذي قدمه مهرجان أبوظبي إلى جانب كلية الملكة صوفيا للموسيقى في إطلاق هذه الجولة الأوروبية لأوركسترا فريكسينت؛ حيث استند التعاون إلى القيم المشتركة للطرفين والتزامهما بتعزيز التبادل الثقافي من خلال الموسيقى».

وأضاف، «قبل أكثر من ست سنوات، وقعت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون اتفاقية تعاون مع كلية الملكة صوفيا للموسيقى لدعم التبادل الثقافي من خلال الموسيقى الكلاسيكية والفنون التعبيرية؛ وبذلك أصبحت دولة الإمارات أول بلد عربي يشارك بفعاليات المدرسة».

وتعود علاقة مهرجان أبوظبي مع أوشيا إلى عام 2014 عندما سجلت أولى مشاركاتها في المهرجان من خلال سلسلة الندوات الحوارية «رواق الفكر»، ووقعت في العام التالي اتفاقيةً مع سعادة هدى إبراهيم الخميس لتنمية التبادل الثقافي والحوار الفني المشترك بين مهرجان أبوظبي وكلية الملكة صوفيا للموسيقى.