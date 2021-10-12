نسخة «استثنائية» من «دبي لمسرح الشباب» نوفمبر المقبل

دبي (الاتحاد)

تستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لإطلاق نسخة «استثنائية» من «مهرجان دبي لمسرح الشباب» الذي سيقام خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة غير مسبوقة من جميع فرق المسارح الأهلية في أنحاء دولة الإمارات، وبما يتناسب مع طبيعة ظروف المرحلة الراهنة.

وشكّلت «دبي للثقافة» لجنة لمشاهدة العروض المقدمة من الفرق المسرحية المشاركة في دورة العام الحالي من أجل تقييم الأعمال المشاركة وتوجيه الفرق لضمان ملاءمة المضمون، من حيث عناصر العرض المسرحي، وتماشي العروض مع مجموعة من المعايير التي تهدف إلى إكساب هذا المهرجان الذي يختص بفئة الشباب بيئة شفافة ترفع من جودة الأداء ومستوى المنافسة بين الفرق المشاركة.

وحددت اللجنة التنظيمية للمهرجان 15 معياراً لاختيار العروض المشاركة، ومنها أن يكون الشكل العام للنص المسرحي متجانساً ومترابطاً، وأن تكون فكرة العرض واضحة ومفهومة، وتجسد القضية الشبابية الأساسية، وتمتاز بالأصالة والإبداع من حيث المضمون والإخراج والأزياء والديكور، والموسيقى، وكل عناصر العمل المسرحي الأخرى، وتتناسب مع عادات وتقاليد الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز هذه النسخة بمشاركة 14 فرقة مسرحية تمثل جميع المسارح الأهلية في الإمارات، وتشمل: مسرح ياس - أبوظبي، ومسرح رأس الخيمة الوطني، ومسرح الشارقة الوطني، والمسرح الحديث ومسرح خورفكان ومسرح دبا الحصن ومسرح كلباء من الشارقة، ومسرح الفجيرة، ومسرح عجمان، ومسرح دبي الوطني، ومسرح دبا الفجيرة، وجمعية شمل للتراث والمسرح - رأس الخيمة، ومسرح دبي الأهلي، ومسرح العين. كما حرصت دبي للثقافة على فتح المجال أمام مشاركة المواهب المسرحية من جميع الجنسيات المقيمة على أرض الدولة لإتاحة منصة لتمازج الأفكار الخلّاقة وتبادل الخبرات.

إلى ذلك، قالت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في دبي للثقافة: «استعداداتنا لهذه النسخة من مهرجان دبي لمسرح الشباب تسير على أكمل وجه، وتعمل لجنة المشاهدة على إتمام تقييم العروض في شهر أكتوبر الجاري، متطلعين إلى إسعاد أفراد الجمهور من الشغوفين بالمسرح الذين يتوقون إلى عودة العروض الواقعية»، مشيرة إلى أن المهرجان ستصحبه أنشطة موسيقية متنوعة ستثري المهرجان وتعطي رونقاً موسيقياً ذات طابع كلاسيكي. وأوضحت: «سنعلن في ختام المهرجان عن الفائزين بأكثر من 16 جائزة يتم منحها لألمع الشباب المتنافسين، فضلاً عن الاحتفاء بشخصية العام الرائدة والمؤثرة في قطاع الفنون الأدائية».

وأشارت إلى أهمية هذا المهرجان في تحقيق تطلعات الهيئة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية، والنهوض بالمسرح الإماراتي بما يعزز إسهامه في تنمية الاقتصاد الإبداعي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنةً للإبداع، وملتقىً للمواهب.

ويهدف «مهرجان دبي لمسرح الشباب» الذي تنظمه «دبي للثقافة» سنوياً إلى تسليط الضوء على إبداعات الفرق المسرحية في دولة الإمارات، وتوفير منصة للتعريف بمواهب وإمكانات المشتغلين في هذا القطاع من ممثلين ومخرجين ومؤلفين ومصممي ديكور ومنتجين وخبراء ماكياج ومهندسي صوت، فضلاً عن المختصين في العروض البصرية والإضاءة ومصممي الأزياء.