«الشعر العالمية» تختار العامري منسقاً بالأردن

الشارقة (الاتحاد)

اختارت «حركة الشعر العالمية» في كولومبيا الشاعر علي العامري منسقاً لها في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تمثيل الحركة والتنسيق مع الشعراء والمؤسسات والجمعيات الثقافية، وتنظيم شراكة شعرية، فضلاً عن الإسهام في تعزيز حضور الشعراء ضمن الفضاء الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والأفكار والعمل في مشروعات مشتركة.

وقال الشاعر علي العامري: «إن العالم اليوم في أمسّ الحاجة إلى توأمة شعرية، تسهم في إعلاء صوت الشعر، في مواجهة عالم مضطرب يزداد تغوّله على قيم الحرية والعدالة والجمال الإنساني والتعددية الثقافية».

وأضاف العامري الذي يعمل مدير تحرير لمجلة «الناشر الأسبوعي» في الشارقة: «اختيار حركة الشعر العالمية عدداً من المنسقين لها في مختلف الدول، من شأنه تعزيز مفهوم التوأمة الشعرية بين المؤسسات الثقافية، والإسهام في فتح آفاق دولية جديدة للشعر في تلك البلدان، فضلاً عن تنشيط الترجمة المتبادلة بين اللغات».

من جانبه، قال عضو اللجنة التنسيقية، مؤسس ومدير مهرجان ميديلين الدولي للشعر، الشاعر الكولومبي فرناندو ريندون: «إن مسؤوليات المنسق تتمثّل في تمثيل الحركة في الأردن وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية، ودعوة الشعراء والعمل معهم في الأعمال الشعرية العالمية من قراءات وملتقيات ومهرجانات، فضلاً عن تزويد الحركة بقصائد ومقابلات ومقالات وأخبار حول الأنشطة والمنشورات والأحداث الشعرية في الأردن».

وتشكّل «حركة الشعر العالمية»، التي تأسست قبل عشر سنوات في كولومبيا، شبكة واسعة من مهرجانات الشعر، وهي مؤسسة أهلية غير ربحية، تهتم ببرامج دورات وورش ومطبوعات ومشروعات تعليمية وثقافية، تضم حالياً 125 مهرجاناً شعرياً حول العالم، وأكثر من 2000 شاعر من 150 دولة من جميع القارات.

وتأسست حركة الشعر العالمية في ميديلين، ثاني أكبر مدن كولومبيا، في الثامن من يوليو 2011، خلال اجتماع لممثلي 37 مهرجاناً شعرياً دولياً، بهدف إعلاء صوت الشعر في العالم.