بحضور نورة الكعبي.."أصيلة الثقافي الدولي 42" يناقش رؤية الشيخ زايد

أصيلة (الاتحاد)

ضمن فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين، الذي تنظمه مؤسسة منتدى أصيلة، تحت رعاية الملك محمد السادس، في الفترة من 29 أكتوبر الجاري إلى 18 نوفمبر المقبل، تعقد ندوة «الشيخ زايد: رؤية القائد المتبصر»، بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، إلى جانب 5 ندوات تتناول الشأن الثقافي العربي والمستقبلي في إطار الدورة 35 لجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة، وتتناول العناوين التالية: «المغرب العربي والساحل: شراكة حتمية؟»، و«أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟»، و«العرب والتحولات الإقليمية والدولية الجديدة: العروبة إلى أين؟»، و«خيمة الإبداع»، و«لغة الشعر العربي اليوم».

وستشهد الندوات حضوراً عربيّاً وإفريقياً ودولياً لافتاً بمشاركة باحثين، ومفكرين وأصحاب قرار وشعراء.

وستستضيف المرحلة الثانية من الموسم فعاليات فنية منها: ورش الصباغة، والحفر، ومشغل مواهب الموسم، ومشغل ورشة كتابة وإبداع الطفل لتنمية وتطوير كتابة الصغار.

كما ينظم الموسم معرضاً فردياً للفنان التشكيلي المغربي الإسباني خالد البكاي الذي يستضيفُه الموسم للمرة الثانية، ومعرض «صيفيات الفنون»، ومعرضاً لفنانين صاعدين الشباب، إلى جانب معرض خاص بأعمال الأطفال في رواق مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية.