برنامج لمشاركة إسبانيا ضيف شرف «معرض كتاب 2021»

مدريد (الاتحاد)

بحثت هيئة الشارقة للكتاب مع وزارة الثقافة الإسبانية تفاصيل مشاركة إسبانيا ضيف شرف الدورة الأربعين من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر المقبل، تحت شعار «هنا.. لك كتاب».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الثقافة الإسبانية في مدريد، حضره من الشارقة، وفد من هيئة الشارقة للكتاب، برئاسة أحمد بن ركاض العامري، رئيس الهيئة، وماجد السويدي سفير دولة الإمارات لدى إسبانيا، ومن الجانب الإسباني، فيكتور فرانكوس، الأمين العام للثقافة والرياضة، وماريا خوسيه غالفيز، المديرة التنفيذية للمديرية العامة للكتب في وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية، وفاوستينو دياز، مستشار في الإدارة العامة الفرعية للعلاقات الدولية والاتحاد الأوروبي.

وأكد ممثلو الوزارة أن الحراك الثقافي الإسباني يتطلع لتقديم حراك الصناعات الإبداعية وسوق النشر إلى المشهد الثقافي العربي من خلال «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، أحد أكبر ثلاثة معارض للكتاب في العالم، وكشفوا عن حجم وغنى البرنامج الثقافي الذي سيقام في المعرض، بمشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين الإسبان وممثلي المؤسسات والهيئات الثقافية الإسبانية.

واعتبروا أن احتفاء الشارقة بالتجربة الثقافية الإسبانية يعزز من العلاقات الثقافية بين الإمارة والمدن الإسبانية، ويفتح أمام الناشرين الإسبان فرصاً جديدةً في سوق صناعة الكتاب في دولة الإمارات والمنطقة، لافتين إلى أن الشارقة تعد بوابة واسعة لتوسيع أعمال النشر ليس على المستوى العربي وحسب، وإنما على المستوى العالمي.

من جانبه، اعتبر وفد هيئة الشارقة للكتاب أن الاحتفاء بالتجربة الثقافية الإسبانية في «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، يشكل إضافة لبرنامج المعرض، ويثري تجربة زواره، خاصة وأن ما قدمته إسبانيا للثقافة والفن والإبداع الإنساني حاضرٌ ومعروف للجمهور في مختلف بلدان العالم.

يشار إلى أن اجتماع هيئة الشارقة للكتاب مع وزارة الثقافة الإسبانيّة جاء بالتزامن مع فعاليات «أيام الشارقة الأدبية» في مدريد وقرطبة، التي شهدت سلسلة جلسات حوارية جمعت بين المثقفين الإماراتيين والإسبان وعقدت في «البيت العربي» بفرعيه – مدريد وقرطبة.