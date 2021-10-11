إيما رادوكانو تشارك في «عالمية» مبادلة للتنس

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن مشاركة إيما رادوكانو، الفائزة بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس وأحد أبرز الأسماء في عالم الرياضة، في بطولة مبادلة العالمية للتنس التي تعود إلى أبوظبي بنسختها الثالثة عشر لتمنح عشاق اللعبة فرصة حضور فعالياتها بشكل مباشر.وتقام بطولة التنس في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية بين 16 و18 ديسمبر المقبل، حيث تستقبل أبرز لاعبي التنس خلال المنافسات التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.

ويأتي تأكيد مشاركة البطلة العالمية ليبرهن على مكانة بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث تنضم البطلة للبطولة بعد فوزها في بطولة أميركا المفتوحة للتنس سبتمبر الماضي، حيث سجلت اللاعبة البالغة 18 عاماً مجموعةً من الأرقام القياسية على ملاعب فلاشينج ميدوز لتصبح أول لاعبة تتأهل من مرحلة التصفيات، ضمن فئتي الرجال والسيدات، وتفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ انطلاق بطولات التنس المفتوحة، وأصغر فائزة بإحدى البطولات الأربع الكبرى منذ فوز ماريا شارابوفا ببطولة ويمبلدون في عام 2004، وأول بريطانية تفوز بلقب فردي السيدات في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ فوز فيرجينيا وايد ببطولة ويمبلدون في عام 1977.

وتَعد مشاركة رادوكانو الجمهور بمتعة حقيقية في اليوم الأول من البطولة التي تستمر ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول مباراة حماسية في فئة السيدات، بالإضافة إلى سلسلة من المباريات الإقصائية في فئة الرجال، التي تضم ستةً من أفضل لاعبي التنس في العالم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «نواصل التزامنا الراسخ بأعلى المعايير للارتقاء بالبطولة في كل عام لتقديم تجربة استثنائية لعشاق التنس تلبي تطلعاتهم ورغباتهم، خاصةً مع السماح بعودة الجمهور لحماسة الملاعب».

وأردف: «انطلاقاً من التزامنا بتقاليد بطولة مبادلة العالمية للتنس وتاريخها الحافل في استقطاب أشهر الأسماء العالمية، نحرص على تقديم مباراة استثنائية بين إيما ومنافستها التي سيتم الإعلان عن اسمها في الأيام المقبلة. كما سيتم الإعلان عن أسماء جميع اللاعبين المشاركين في بطولة هذا العام خلال الأسابيع المقبلة، تأكيداً على قدرة أبوظبي على استضافة فعاليات دولية عالمية المستوى بمشاركة نخبة اللاعبين في العالم في بيئة آمنة وصحية».

وتتطلع رادوكانو، المصنفة الأولى في بريطانية و22 عالمياً، إلى خوض منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس للمرة الأولى، لتسير على خطا أشهر اللاعبات في عالم التنس، مثل ماريا شارابوفا وسيرينا وفينوس ويليامز. من جهتها، قالت إيما رادوكانو: «لدي توقعات رائعة عن أبوظبي والبطولة والقاعدة الجماهيرية الواسعة التي تستقطبها رياضة التنس في أبوظبي، والذين يتوقعون مني أفضل مستويات الأداء. وأعرف أن الإمارات تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها في بداية شهر ديسمبر، ولهذا أتطلع لتجربة اللعب على أرض أبوظبي والتعرّف على كل ما تضمه الإمارات من معالم ثقافية غنية. وأشعر بسعادةٍ كبيرة للمشاركة في اليوم الأول من البطولة والذي لطالما شهد مشاركة أهم لاعبات التنس، وأخطط لمتابعة خطواتهن بتسجيل أداءٍ مميّز في البطولة».

