«تريندز» في «الرياض للكتاب» حضور فاعل في محفل معرفي

الرياض (الاتحاد)

أسدل مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات الستار على مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي اختتم فعالياته أمس في «واجهة الرياض». وشارك المركز فيه بجناح استثنائي ضم إصدارات علمية عالمية وسلاسل معرفية قيّمة غطت مجالات سياسية واقتصادية وأمنية وتكنولوجية وحركات الإسلام السياسي.

إلى ذلك، قال محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن «الرياض للكتاب» من أهم معارض الكتب العربية والدولية ويُشكل منصة ثقافية مهمة تجذب المفكرين والباحثين والأكاديميين، فضلاً عن كبريات دور النشر العالمية.

وأكد أن «الرياض للكتاب» حدث ثقافي مهم في قطاع صناعة الكتب والنشر، باعتباره نافذة معرفية وثقافية، تبرز الإنتاج العربي والعالمي الإبداعي وتحفّز المشاركة الثقافية والتعاون التجاري ليصبح المعرض بوابة عالمية لقطاع الكتب والنشر، وأداة رئيسة في نشر الثقافة والمعرفة وإثراء المحتوى الفكري والعلمي والمعرفي. ولفت إلى أن إصدارات «تريندز» تحظى بالصدقية والموضوعية، وباتت مرجعاً موثوقاً للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم. وزار الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، جناح مركز «تريندز». وأشاد بمحتوى الجناح الثري، بينما أهداه «تريندز» مجموعة من أحدث إصداراته.