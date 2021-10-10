أبوظبي (الاتحاد) نظم مجلس مؤسسة أبوظبي للفنون الثقافي الأدبي حلقة نقاشية في يوم الصحة النفسية العالمي شارك فيها 4 من كبار الأطباء، وهم البروفيسور والمستشار النفسي أحمد النجار مساعد العميد للأبحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد جزار رئيس قسم الهضمية في مركز برجيل فرع الريم، ووسام عضاضة استشاري طب التجميل وزراعة الشعر في عيادة بروتو كلينك. واستعرضت الحلقة محاور، منها العوامل الاجتماعية والنفسية والبيولوجية التي تحدّد مستوى صحة الفرد النفسية، كيف أثرت جائحة كوفيد-19 على الصحة النفسية لأفراد المجتمع، العلاقة بين الصحة النفسية والتحوّل الاجتماعي السريع الذي نعيشه الآن، أكثر الأعراض المنتشرة لتوتر الجهاز الهضمي وكيفية علاجها، وأثر التوتر النفسي على الدماغ وضغط الدم، وأخطاء التشخيص الطبي وآثاره على المدى البعيد، وآثار عمليات التجميل الفاشلة على الصحة النفسية، ومساهمة قطاع التجميل في السياحة العلاجية، وأهم الطرق التي تساعد في تخفيف التوتر والضغوط النفسية. وقال الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة السويدي ومؤسسة أبوظبي للفنون (أداس): «إن الصحة النفسية في غاية الأهمية، وهناك حاجة ملحة لإعطاء الأولوية لها وتعزيز التوعية بها، وانتشار الأمراض النفسية والاجتماعية لا يشكل عبئاً على صحة المريض فقط، بل عبئاً اقتصادياً أيضاً». وأضاف: «دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لخدمات الصحة النفسية من خلال زيادة الاستثمار فيها، خصوصاً أن جائحة كوفيد-19 جلبت معها تحديات وغيرت حياتنا تغييراً جذرياً».