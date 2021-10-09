«الفجيرة للفنون».. تنظم «ليلة عود»

الفجيرة (وام)

نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة الحفل الموسيقي «ليلة عود»، بمشاركة 20 عازفاً على العود من طلاب الأكاديمية وتحت إشراف أستاذة العود آمال أحمد ميناء، على مسرح غرفة التجارة والصناعة في الفجيرة.

وقال علي عبيد الحفيتي مدير الأكاديمية، إن أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة حظيت منذ نشأتها في عام 2017 برعاية كريمة ودعم كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حيث أصبحت الأكاديمية من المؤسسات الفنية الراسخة في نشر الفنون بأنواعها في إمارة الفجيرة ودولة الإمارات، وذلك من خلال تكريسها الفنون الموسيقية والبصرية، من أجل خدمة الفرد والمجتمع.

حضر الحفل الذي تضمن عزفاً للنشيد الوطني الإماراتي ومقطوعات عربية وعالمية، عدد من مديري الدوائر الاتحادية والمحلية وجمهـور من إمارة الفجيرة وخارجها.