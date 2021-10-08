«ثقافية الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع «الثقافة الأردنية»

عمّان (الاتحاد)

استقبل معالي علي العايد وزير الثقافة الأردني في مكتبه في العاصمة عمّان، كلاً من عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد علي محمد البلوشي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الأردن، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، مرحباً بهم ومؤكداً حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع أنشطة دائرة الثقافة في الشارقة، ونتج عن هذا التعاون العديد من الأنشطة الثقافية المشتركة، كتنظيم ملتقى الشارقة للسرد، والاحتفال بالفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، كما يمثل بيت الشعر في المفرق، نموذجاً لهذا التعاون.

نهضة شعرية

وبعد النجاح المميز الذي حققه بيت الشعر بمحافظة المفرق بالأردن خلال السنوات الست الماضية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما صرح به عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأضاف: في إطار تنفيذ مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبهدف تمتين أواصر التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الثقافة في الشارقة، وتحقيقاً للتطلعات المشتركة للارتقاء بالفكر والإبداع في البلدين الشقيقين، ومن أجل المساهمة في تحقيق نهضة شعرية عبر تشجيع الشعر قراءة ونظماً ودراسة وتدويناً وتوسيع إشعاعه وطنياً ودولياً، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة بالأردن لتعزيز دور بيت الشعر الذي تم افتتاحه في محافظة المفرق في يوليو 2015، ضمن حفل رسمي حضرته شخصيات رسمية من الجانبين، حيث يواصل بيت الشعر نشاطه في تنظيم الأمسيات والمهرجانات الشعرية والندوات التخصصية في مجال العروض لتطوير مهارات المبدعين والواعدين من الأجيال الشابة، إضافة إلى تنظيم مهرجان شعري سنوي تصاحبه فعاليات ثقافية وفنية مميزة، فضلاً عن الدور الريادي الذي يقوم به بيت الشعر، والذي عمت أنشطته مدن الأردن.

تفعيل المشهد الشعري

وقد ثمّن هزاع البراري الأمين العام بوزارة الثقافة الأردنية الدعم المعنوي والمادي الدائم الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة، وقال إن هذه المذكرة من شأنها أن تعزز دور بيت الشعر في المفرق في الاستمرار في تفعيل المشهد الشعري في المملكة، الذي أثبت حضوره الثقافي مع أقرانه من بيوت الشعر المنتشرة في الوطن العربي، ومن أبرز بنود مذكرة التفاهم فرصة إنشاء وتأسيس بيوت للشعر أخرى في المملكة الأردنية.

يُذكر أن دائرة الثقافة بالشارقة تواكب أنشطة بيت الشعر بالمفرق أسوة بباقي بيوت الشعر في دول عربية عدة، ويحرص مسؤولو الدائرة على المشاركة بالفعاليات الكبرى التي تنظمها بيوت الشعر.