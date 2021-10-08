«الشهادة الأدبية» في المدونة العربية الحديثة

أبوظبي (الاتحاد)

عن مركز أبوظبي للغة العربية «إصدارات»، صدر للبروفيسور محمد الصفراني أستاذ الأدب والنقد والدراسات البينية في جامعة طيبة، كتاب «ما بعد الشمولية: الشهادة الأدبية في الأدب العربي الحديث، بحث في المحاقلة بين القانون والأدب»، والذي يطرح مصطلح ما بعد الشمولية وصفاً لخطاب الشهادة الأدبية الذي يعده شكلاً كتابياً سردياً جديداً في الأدب العربي تضافر علي إنتاجه حقلان معرفيان هما: القانون والأدب، ويطور المؤلف مفهوم «المحاقلة» الذي طرحه وطبقه في كتبه السابقة فيفتحه على التناص ويصهرهما في (استراتيجية التناص الحقلي)، ليحلل بها خطاباً إبداعياً بكراً هو الشهادة الأدبية.

فكرة الكتاب قديمة لدى الباحث حيث تعود إلى أكثر من عقد من الزمن، فقد نشر المؤلف نواة الكتاب وفكرته في بحث علمي في المجلة العلمية المحكمة لكلية دار العلوم بجامعة المنيا في العدد الثلاثين في يونيو 2014.

مفهوم وأركان وأنواع

ويقع الكتاب في 370 صفحة ويضم أربعة أبواب، الباب الأول (الشهادة الأدبية: المفهوم والأركان والأنواع)، ويهدف إلى اقتراح مفهوم الشهادة الأدبية وتبيان أركانها وأنواعها، ويضم ثلاثة فصول: الأول: «مفهوم الشهادة من القانون إلى الأدب»، وفيه يُحاقل الشهادة الأدبية من حقل القانون إلى حقل الأدب، ويحدد مفهوم الشهادة الأدبية في القانون، ليصل إلى مفهوم الشهادة في الأدب، محرراً المفهوم من بين مجموعة من المفاهيم المحددة لجملة من المصطلحات المتماسة أو المتقاطعة معه، مثل التقرير، الاعتراف، والإقرار، وصولاً إلى مفهوم الشهادة الأدبية، ويحلِّل في هذا الفصل أجناسية الشهادة الأدبية، وتماسها مع السيرة الذاتية والغيرية، ليختم مباحثه بتحرير التماثل والتخالف بين حقلي القانون والأدب.

ويأتي الفصل الثاني بعنوان «أركان الشهادة الأدبية»، وفيه يحلل الشهادات الأدبية، عبر فرعيها الرئيسين: الذاتي والغيري، ليبرز من خلالهما اشتمال الشهادة الأدبية على أركان الشهادة القانونية نفسها.

وجاء الفصل الثالث بعنوان «أنواع الشهادة الأدبية»، وفيه يحلل الشهادات الأدبية في ضوء أنواع الشهادات القانونية، حيث جاءت الشهادة الأدبية متطابقة مع أربعة من أصل خمسة أنواع للشهادة القانونية، وهي: المباشرة، والسماعية، والتسامعية، والشهرة العامة.

أشكال الشهادة الأدبية

ويأتي الباب الثاني بعنوان (أشكال الشهادة الأدبية)، ويهدف إلى تحليل الأشكال الأدبية التي تعد شهادة أدبية، أو محاضن شكلية للشهادة الأدبية، ويضم ثلاثة فصول: الأول «الأشكال المقالية»، وفيه يحلل الأشكال الأدبية الأقرب إلى روح المقالة. ويأتي الفصل الثاني بعنوان «الأشكال السيرية»، ويحلل فيه الأشكال السيرية بوصفها محافل/ محاضن شكلية للشهادة الأدبية، سواء كانت ذاتية أم غيرية، ويحمل الفصل الثالث عنوان «شكلا الرحلة والتوقيعة».

عتبات الشهادة الأدبية

ويأتي الباب الثالث بعنوان (عتبات الشهادة الأدبية)، وفيه يحلل عتبات كتب الشهادات الأدبية من وجهة أجناسية تؤكد حضور الشهادة الأدبية شكلاً مستقلاً، في إطار السرد العربي الحديث، وتقسم العتبات على مجموعات وفق تمظهراتها المكانية، ويضم هذا الباب ثلاثة فصول، الأول بعنوان «المصاحبات النصية»، والثاني بعنوان «الأغلفة، والبيانات، والأسماء»، والثالث بعنوان «الإهداء والمقدمة».

أما الباب الرابع فيأتي بعنوان (وثائقية الشهادة الأدبية)، ويهدف إلى إبراز الجانب الوثائقي في الشهادات الأدبية من خلال تحليل التقنيات الحجاجية في الشهادات الأدبية، وتبيان توثيق الشهادات الأدبية من الجانبين الاجتماعي الأدبي والتاريخ الأدبي لكتابها ومجتمعاتهم، ويضم هذا الباب فصلين: الأول بعنوان «تقنيات الحجاج في الشهادات الأدبية»، والثاني بعنوان «الشهادة الأدبية وعلم الاجتماع الأدبي»،