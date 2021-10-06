رينيـه ماغـريت.. سطوة المفارق

بقلم: لورا فينكلار

ترجمة أحمد حميدة

يبدو لنا رينيه ماغريت من خلال أعماله، شخصيّة ملتبسة وفاتنة، ممعنة في البحث عن معنى يجعل الفنون التّشكيليّة ترجمة لفعاليّات الفكر كما هي الفلسفة، ونتناول هنا مظهراً من مظاهر إبداعه التي تكشف عن مدى غموضه والتباسه، ففي أغلب رسوماته كان ككلّ الرسّامين شديد التعلّق بالضّوء الذي كان يرى فيه تجسيداً للفكر، وكم كان في ذلك قريباً من الأسطورة القديمة لكهف أفلاطون.

«امبراطوريّة النّور»

ظلّ ماغريت منبهراً بموضوع النّور، كما يبدو ذلك واضحاً في لوحة «القدر البشري»، هذا العمل الذي يذكّرنا برمزيّة «أسطورة الكهف لأفلاطون، حيث كانت النّار داخل الكهف تنير ظلال الحقيقة، ولا تحيل فحسب على الرّسم، بوصفه نسخة باهتة من تلك الحقيقة، وإنّما على عالم الظّواهر الذي نعيش فيه، والذي نستشعر أنّها مرتبطة بالعالم الأكثر لطافة للأسباب والمسبّبات، والذي يدفعنا حدسنا على الارتباط به عبر الخيال والتّفكير الرّمزي.

كان يدرك بأنّه يسير نحو المجهول وأن لا شيء يعلمه غير البداية أو لحظة الانطلاق، متلمّسا في تيهه أجوبة مجهولة، ولكنّها ليست بالمجرّدة، كان لا يعلم شيئا في سعيه ذاك، غير أنّ «العالم كما هو، موسوم بالإلغاز»، لذلك كان مدركاً لضرورة الشّعر، وأهميّة القبض على صور تكون ترجمة فوريّة لذلك اللّغز الذي يخترق العالم اليوميّ. لذا كان يعتبر «أنّ الفكر هو منبع النّور الوحيد»، وأنّ الرّسم في الحقيقة هو استكشاف «لإمبراطوريّة النّور».

قيمة الصّورة

في إحدى رسائله لأندري بوسمان، أوضح ماغريت فكرته عن هذا اللّغز الذي يكون في ذات الوقت بوتقة و«الفكر العياني المرئي»، فالصّور المرسومة توحي باللّغز، وتقرّ بالجمال الذي ليس له معنى والذي لا يكتسي أيّ معنى، ويتبدّى فكر ماغريت هنا عميقاً ومتفلّتاً عن الإطار التّوافقي للفلسفة الأكاديميّة، فكيف لنا أن نصل ما هو كائن وما هو غير موجود، وفي ذات الوقت، كيف لنا أن نتحرّر من علاقتنا المنفعيّة بالأشياء، التي تزيل طاقتها الشّعريّة الكامنة وتآلفها الاختياري؟، «يبدو أنّ اللّغة المألوفة تثبّت حدوداً وهميّة للخيال، ولكن إنّه لبإمكاننا إبداع علاقات جديدة بين هذه الكلمات والأشياء وتحديد بعض ميزاتها التي غالباً ما تكون مجهولة في سياق الحياة اليوميّة».

وفي فترة لوحاته المعروفة بفترة الكلمات- الصّور، يسمّي ماغريت الأشياء بكلمات أخرى: ففي لوحة «مفتاح الأحلام» سيطلق على الجواد اسم «المدخل»، وكان ماغريت يعشق الهيروغليفيّة والرّموز التّعبيريّة التي تترجم عن علاقة طبيعيّة بين الشّيء ومثاله، لذا، كان يعمل على إزعاج المشاهد بإطلاق أسماء أخرى على الأشياء، وبوحي من السّورياليّة، كان يعمل على اختراق الواقع وتجاوزه، مستكشفاً الحلم واللاّوعي والرّغبات واللاّعقلانيّ والغرابة، وفي عالم الأحلام تحديداً تكتسي الأشياء والكائنات هويّات غير مألوفة لوعينا، حتّى نتدانى من الحقائق المنطمرة في أعماق لاوعينا وتصلنا بمستوى آخر من الواقع.

وينهج الفكر الرّمزي بهذا الأسلوب، وذلك تجميع المرئيّ واللاّمرئيّ عبر صور تتجاوز فيها الدّلالة.. الدالّ، ويكون نتاج هذه العمليّة، خليط عجيب من الانطباعات بالواقع وبالرّموز الغريبة المنطوية في نظام صارم بصورة متعمّدة، نظام يربك المدلول والإحساس، للكشف، وبصورة أدقّ، عن مكانة الصّور ذاتها ومساءلتها.

نكهة المفارقة

وفي لوحة «عطلة هيغل» الذي يجسّم كأسا ومطريّة يتبدّى موقفان متعارضان من الماء: «أن نحتوي أو أن نصدّ»، ومنذ تلك المفارقة بين صورته الرّصينة وخياله السّوريالي، وإلى حدّ تساؤله الفلسفيّ الجدلي عمّا يحيط به، في كلّ مكان كانت نكهة الصّورة، لتوضيح لعبة التناقضات الظّاهرة، حاضرة كمفتاح لذلك الفكر الثّنائيّ، وبالتّالي العقلانيّ، الطّامح إلى تجاوز التّناقضات باصطلاح ثالث منخرط فيه، إنّه يحاول على غرار مفسّري النّصوص في كلّ زمان، تحقيق التّصالح بين الأضداد.

لقد أنجز أكثر من ألف لوحة، لا تنطوي أكثر من مائة شيء أو شخصيّة، أعرب عنها ماغريت بطرق مختلفة، مسائلا دوما لغز المرئيّ واللاّمرئيّ، لغز المعنى واللاّمعنى، وفي لوحة «عطلة هيغل»، جمع بين كأس ومطريّة بصورة غير متوقّعة، ليفصح عن موقفين مختلفين من الماء: الاحتواء والصدّ، إذ في لعبة الثّنائيّة تلك، كان ماغريت يريد تمثّل الواقع في تعقيداته وشموليّته.

إنّ موضوعات اللّيل والنّهار في لوحاته، كما في «إمبراطوريّة النّور»، وفي «البيضة والطّائر»، وكما في «فطنة المرأة والسّماويّة والأرضيّة»، أو «السّحر الأسود».. لأمثلة من بين أمثلة كثيرة أخرى، عن لعبة الثّنائيّة تلك، تلك الثّنائيّة التي ما انفكّ ماغريت يحاول من خلالها القبض على الواقع في تعقيداته وشموليّته، فما عسى أن يكون التّوقيت في تلك الحالات؟، إنّه أربعة وعشرون ساعة، أي اللّيل والنّهار. ونحن بصورة دائمة بصدد المرور من الإمكان إلى الفعل كما هو حال البيضة التي تتحوّل إلى طائر، وأرواحنا لا تحمل داخلها الحسناء فينوس ولمرّتين، أو بنديروس وأورانيا التي تحدّث عنهما القدامى، وفي المحصّلة، يكون الواقع خارقا وكلّ شيئ فكرة.

وفي لوحة «حالات الحزن» نجد الأزمنة الثّلاثة للوجود: البداية مع البيضة، والنموّ مع الدّجاجة والختام مع البيضة وقشرتها على محملها الأنيق، ويبرز الكلّ في مشهد مسرحيّ، لتكون الصّورة محاطة بستارة حمراء مهيبة، على خلفيّة حمراء لشمس غاربة، أي نعم، «حالات الحزن» ! لأنّ ماغريت يتحدّث هنا عن المظهر العابر للوجود وعن الدّورة المحتومة للحياة والموت، وسيقول في هذا الصّدد «جميعنا محاط بستائر!»، فيما كان يقول متحدّثا عن ذكريات أحد القدّيسين: «هنا، تتحوّل السّماء إلى ستار لأنّها تحجب عنّا شيئاً ما».

إنّها صورة المتناهي واللاّ متناهي التي تتداخل في كلّ لحظة، التي ترمز فيها السّماء-السّتار في كلّ الحالات للواقع الذي يحتوي الأبديّة في لحظة، وفي ذلك التّعبير المختزل شيء ما يشبه «الكوران» عن المتصوّفة الزّان (حكاية مختصرة بين شيخ ومريده، تكون مضحكة، ملغزة ومفارقة، ولكنّها تتحوّل إلى موضوع تأمّل قادر على إحداث حالة من اليقظة، وكانت متداولة بين أتباع الفكر البوذي)، «نحن محاطون بستائر تحيلنا إلى الوجود كما هو، الوجود الذي لا ينفصل عن اللّغز».

وماغريت على غرار فنتوماس يتخفّى عنّا للكشف عن الأسرار الكامنة في الألغاز، ويدعونا كما سقراط إلى الخروج من حالة السّكينة والاسترخاء ومن الملامسة السّطحيّة للأشياء، فهل سيكون بإمكاننا الإنصات جيّدا إلى ما يقول حتّى ندرك عمق وثراء رسالته التّشكيليّة؟!.