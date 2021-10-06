وفد «الثقافة والشباب» يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي للناشرين

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من وزارة الثقافة والشباب معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجاري في «واجهة الرياض»، وشارك في افتتاح المؤتمر الدولي للناشرين والجلسة الحوارية التي قدمتها الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

واطلع الوفد برئاسة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعلي الشعالي الوكيل المساعد لقطاع التراث والفنون المكلف، والذي كان في استقباله عبداللطيف الواصل مدير عام المعرض، على المبادرات النوعية في قطاع النشر، وجهود السعودية لدفع عجلة صناعة الكتابة، ودور معرض الرياض الدولي للكتاب في دعم النهضة المعرفية والثقافية للارتقاء بالكتاب وتوسيع نطاق انتشاره، وصولاً إلى مجتمع المعرفة.

والتقى وفد الوزارة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ومؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وبشار شبارو الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب، لتعزيز التعاون للارتقاء بقطاع النشر، وتحويل التحديات إلى فرص. كما زار الوفد المنصات الإماراتية المشاركة في المعرض ومنها، مركز أبوظبي للغة العربية، ومشروع كلمة، ومبادرة «منصة» التابعة لجمعية الناشرين الإماراتيين، وبعض الأجنحة التابعة للمملكة كهيئة الإعلام المرئي والمسموع، والنادي الأدبي بالرياض.

إلى ذلك، قال مبارك الناخي: «معرض الرياض الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية تؤكد أهمية الكتاب كأداة رئيسة في نشر الثقافة والمعرفة وإثراء المحتوى الفكري والمعرفي، وتكرس القراءة أسلوب حياة للارتقاء بواقع الإنسان الذي يعد محور البناء والنهضة الشاملة للمجتمعات، كما يعزز المعرض مكانة المملكة حاضنة للثقافة العربية، ومركزاً ثقافياً عالمياً يجمع الكتاب والمثقفين من أنحاء العالم».

وأضاف: «الجهود الكبيرة للمملكة والقائمين على المعرض تدعم صناعة الكتاب، الذي يعد رافداً من روافد النهضة الحضارية والثقافية، ومحركاً أساسياً للارتقاء بالشعوب والمجتمعات ثقافياً ومعرفياً وإبداعياً».

ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب سنويا في العاصمة الرياض، ليجمع أهم دور النشر والقراء من مختلف دول العالم. وينطلق هذه العام تحت إشراف وزارة الثقافة السعودية وهيئة الأدب والنشر والترجمة، من منطلق تعزيز دور ومكانة معرض الرياض الدولي للكتاب على خريطة معارض الكتب عالمياً، ويشكّل المعرض حدثاً ثقافياً مهماً في قطاع صناعة الكتب والنشر، عبر تسليط الضوء على فعل القراءة وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي، وتقديم تجارب ملهمة من خلال تحفيز المشاركة الثقافية للمملكة، وتحفيز التعاون التجاري، لتصبح السعودية بوابة عالمية لقطاع النشر.