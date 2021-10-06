افتتاح المعهد الثقافي الإيطالي في أبوظبي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

افتتح أمس، في أبوظبي، المعهد الثقافي الإيطالي بالتزامن مع معرض للفن الرقمي يستمر شهرين. والمعهد هو الجهة الحكومية الرسمية التي تهدف إلى التعريف باللغة والثقافة الإيطالية. ويعد الوحيد من نوعه في منطقة الخليج العربي.

إلى ذلك، قال نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات: «إن تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين إيطاليا والإمارات هدفنا الأساسي. ونحن حريصون على التعريف بتراثنا»، مشيراً إلى أن إنشاء المعهد الثقافي الإيطالي شهادة احتفاء الدولة بقيمة التسامح، من خلال احتضان الثقافات المختلفة التي تشكل نسيجها الاجتماعي.

من جهتها، قالت إيدا زيليو غراندي، مديرة المعهد وخبيرة الدراسات الإسلامية: «سينظم المعهد فعاليات فنية ويسهم في تطوير أساليب تواصل ذات مغزى»، موضحةً أن المعهد منصة لعرض أسس العلاقة الوطيدة بين الإيطاليين والعرب، مؤكدة أنه ليس هناك أفضل من الفنون لتعريف المجتمعات بالثقافات.

وأول فعالية ثقافية نظمها المعهد، معرض لأعمال فابريزيو بليسي، وهو أول فنان إيطالي قام بتجربة الفن الرقمي. تحت عنوان: «جدار بليسي الرقمي»، وفيه يستعرض خمسة أعمال فيديو على شاشات تلفزيون ذات قواعد تقدم الماء كعنصر حيوي، لينقل من خلالها رسالة أمل وسعادة، ويصور التدفق المستمر للحياة من خلال عنصر الماء على الرغم من الصراعات والاضطرابات في العالم. ومن خلال إزالة الحدود بين الفن والعلم من خلال الفن الرقمي، يسعى بليسي إلى إضفاء الطابع الإنساني على التكنولوجيا بهدف تحقيق توازن بين الوعي التاريخي للإنسان والتقنيات الجديدة التي تحتل مكاناً متزايد الأهمية في حياتنا اليومية.

وتتمثل مهمة المعهد، الذي يشكل المنصة الثقافية للسفارة الإيطالية في الدولة، في تعزيز المعرفة والفهم والتقدير للتراث الإيطالي والثقافة المعاصرة، من خلال الفعاليات التعليمية والثقافية، في مجالات الفن والموسيقى والأدب والدراسات الأكاديمية، وصولاً إلى بناء جسور التواصل بين الثقافتين الإيطالية والإماراتية.