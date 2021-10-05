إبداعات «كلمات» بـ «الرياض للكتاب»

الرياض (الاتحاد)

تفتح دار كلمات، المتخصصة بنشر وتوزيع كتب الأطفال باللغة العربيّة، أبوابها أمام الأطفال واليافعين لمتابعة جديد إصداراتها المتنوعة، من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري.

ومن أبرز الإصدارات التي تقدمها الدار في الدورة الحالية من المعرض، نقتطف هذه العناوين:

* «لغز صورة من الكوكب الأحمر»: رواية للكاتب محمد الحمادي التي تنطلق من سرد خيالي، يفترض تنامي توحّش العالم المتحضّر، حيث أصبح الهدف من العلوم هو الأرباح.

* «أنا ملالا» تروي سيرة بنت تدافع عن التعليم، والكتاب من ترجمة جلال الخليل، ويقدم تجربة الناشطة الباكستانية الشابة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام في سن 17 عاماً ملالا يوسفزاي، إضافة إلى رواية «فاتن» للمؤلفة فاطمة شرف الدين، وراية «الفتى 87» من تأليف إللي فاونتين وترجمة شادية شيخاني.

إلى جانب كتب للأطفال من فئة 6 إلى 9 سنوات مثل:

يوماً ما: رواية من تأليف شيخة الزيارة ورسوم فرانشيسكا دافني فينياجا، ويونس: من تأليف أمل ناصر ورسوم أنيتا بارغجياني، ومشهور بالصدفة: من تأليف سمر محفوظ برّاج ورسوم نرينا كانزي، وصوت البحر: من تأليف رانيا زبيب ضاهر ورسوم دبرا جيدي.