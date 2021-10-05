تأجيل الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أعلن إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، عن تأجيل تنظيم الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي المقررة في يناير 2022، حيث إن تجمعاً عربياً كبيراً مثل المهرجان بفرقه ومشاركيه وفعالياته يحتاج إلى استقرار أفضل في الظروف الصحية، لينعقد بكامل الحيوية والإنتاجية.

وحيا عبد الله وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المملكة المغربية، على تعاونها الدائم والشامل والنية الصادقة على توفير مسببات النجاح لانعقاد الدورة، وثمن حيوية التنسيق والتفاهم في ظروف التأجيل لعامين متتاليين، مؤكداً أن الهيئة ستعمل على أن تكون الدورة الثالثة عشرة حين تسنح الظروف بتنظيمها، دورة مميزة.

وبالنسبة للمهرجانات الوطنية التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في تسع دول عربية بالتعاون مع وزارات الثقافة ومؤسسات نقابية، وبعد التأجيل الذي طال هذه المهرجانات في العام 2021 بسبب ظروف جائحة كورونا التي فرضت العديد من بروتوكولات التعامل الصحي، أكد الأمين العام أن الهيئة وبالتعاون مع وزارات الثقافة والمؤسسات النقابية الشريكة تأمل بعودة تنظيم المهرجانات الوطنية في المغرب، والسودان، وفلسطين، والأردن، ولبنان، والعراق، وموريتانيا، والبحرين واليمن خلال عام 2022، وفق الظروف الصحية، كاشفاً عن أن فترة التوقف كانت مناسبة لمراجعة آليات تنظيم هذه المهرجانات والارتقاء بها، مثمناً الدور الإيجابي الذي يلعبه الشركاء في تنظيم هذه المهرجانات، التي تعد مساحات للإبداع الحر ومنصات للنهوض المسرحي المحلي في بلدانها.

وأكد، أن الهيئة ماضية في العمل الاستراتيجي لتنمية المسرح في العالم العربي بكافة مجالاته، إيماناً منها بدوره التنموي.