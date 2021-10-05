«دبي للثقافة» تعلن أسماء لجنة تحكيم «بولغري للفن المعاصر»

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» والعلامة التجارية الإيطالية «بولغري»، عن اعتماد أعضاء لجنة التحكيم الخاصة بالدورة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر» التي سيعلن عن نتائجها فبراير المقبل.

وتضم لجنة التحكيم: الأستاذ الجامعي والمستشار الثقافي والمدير الفني والمشرف على الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي» دافيد رامبيلو، والمؤلفة الإيطالية الأميركية ومديرة متحف «كاستيللو دي ريفولي للفن المعاصر» في تورنتو كارولين كريستوف باكارجيف، و«هو هانرو»، المدير الفني لماكسي (المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين، روما، إيطاليا)، والفنان الإماراتي مطر بن لاحج. ويشارك في عضوية اللجنة هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة» وجان كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي لمجموعة بولغري، إضافة إلى لوسيا بوسكايني، مسؤول عن العلامة التجارية والتراث في بولغري، ومنتجة الأفلام الإيطالية ورئيسة بياتريس بولغري.

وتتمثل مهمة اللجنة في اختيار الفنانين الذين سيتأهلون للمشاركة بأعمالهم في الجائزة التي تهدف إلى دعم المواهب من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

والجائزة ثمرة الشراكة بين هيئة الثقافة والفنون في دبي و«بولغري»، وبدعم من الجناح الإيطالي في معرض إكسبو 2020 دبي.