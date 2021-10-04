«أضواء على حقوق النشر» يدعم 302 كتاب في 2021

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات معرض العين للكتاب الذي اختتم فعالياته مؤخراً، اختار مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي 302 كتاب، لدعم نشرها ضمن مبادرة «أضواء على حقوق النشر» لسنة 2021، بميزانية تزيد على 2.3 مليون درهم.

وكان مركز أبوظبي للغة العربية أعلن، خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مايو الماضي، زيادة عدد المنح المالية المقدّمة لدور النشر في دورة هذا العام لتصل إلى 300 منحة، مع توسيع نطاق دعمها، ليشمل الكتب المسموعة والإلكترونية.

إلى ذلك، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تؤكد الزيادة في عدد المنح المُقدمة التزام المركز بدعم قطاع النشر في مواجهة التحدّيات التي فرضتها جائحة (كوفيد-19)، خاصة أنّ هذا الإعلان جاء خلال فعاليات معرض العين للكتاب لما يُمثله من منصة مثالية لدعم كُتابنا ومُبدعينا المحليين»، مضيفاً: «سعداء بهذا العدد الكبير من المستفيدين من هذه المنح التي برهنت على فعالية المبادرات الرامية لتحفيز قطاع النشر، إلى جانب تشجيع الناشرين على تعزيز قدراتهم الإنتاجية الأدبية والإبداعية، واعتماد الكتب المسموعة والإلكترونية».

علي بن تميم

من جهتها، قالت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة: «نؤمن في مركز أبوظبي للغة العربية بمنهجية متكاملة لدعم قطاع النشر، تجمع بين توفير منصات تعزز الحوار وتربط بين الناشر والمبدع والجمهور، وبين التحفيز المباشر والدعم للناشر من خلال هذه المبادرات التي تحدث أثراً إيجابياً ملموساً يدفع عجلة الإنتاج ويسرع من وتيرة تعافي القطاع».

ويحصل الناشر، فور الموافقة على طلبه، على الدفعة الأولى ونسبتها 60% من القيمة الإجمالية للمنحة، ويتم تسديد الدفعة الثانية، ونسبتها 40% من قيمة المنحة، عند تسلّم أول مخطوط للكتاب المترجم أو نسخة (مسوّدة) عن الكتاب المسموع أو الإلكتروني، على أن يكون آخر موعد لتسليم المخطوطات أو مسوّدات الكتب الإلكترونية والمسموعة في الأول من ديسمبر المقبل.

وانطلق برنامج «أضواء على حقوق النشر» في عام 2009، وبلغ إجمالي عدد الكتب التي قدّم لها الدعم حتى العام الماضي 612 كتاباً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.836.000 درهم. واستحدث البرنامج في عام 2020 منح الكتاب الإلكتروني المسموع، لمواكبة التقدّم السريع الذي يشهده قطاع النشر، وإيماناً منه بالنهضة النوعية التي يشهدها المحتوى الإلكتروني والسمعي، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الكتاب الإلكتروني والمسموع في العالم العربي.

ويسعى المركز عبر «أضواء على حقوق النشر» إلى تعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، وتشجيع تبادل حقوق الملكية الفكرية بين دور النشر العربية والأجنبية. كما يسعى إلى إثراء المحتوى العربي بتوفير الدعم المالي والمهني للناشرين وتشجيع ترجمة المحتوى من وإلى اللغة العربية.

دورة 2021 في أرقام

تقدّم لدورة عام 2021 من برنامج «أضواء على حقوق النشر» 1042 عنواناً، وبلغ إجمالي الدعم المقدّم 2.359.727 درهم توزّعت على فئات الكتب الثلاثة كما يلي، 1.679.920 لفئة الكتب الورقية، التي بلغ عددها 138 كتاباً، و230.000 درهم لفئة الكتب المسموعة، التي بلغ عددها 41 كتاباً، و449.807 دراهم لفئة الكتب الإلكترونية، التي بلغ عددها 123كتاباً. وتتراوح القيمة المالية لمنحة الكتاب الورقي بين 9000 درهم لكتب الأطفال و15.000 درهم للكتب الورقية الأخرى، فيما تتراوح القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب إلكتروني بين 3700 و7400 درهم، والقيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب مسموع بين 5500 و9000 درهم.