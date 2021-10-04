العروض الحية تعود إلى المجمّع الثقافي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف المجمّع الثقافي في أبوظبي سلسلة من الحفلات الغنائية والموسيقية وعروض الأداء والفنون المسرحية في أبوظبي يحييها نخبة من ألمع النجوم العالميين. وتأتي هذه العودة بعد انطلاق الموسم مع حفل النجم والمغني الإماراتي فايز السعيد والذي أُقيم مؤخراً، على مسرح المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويستضيف المجمّع الثقافي مغني الفلامنكو الإسباني الشهير ميغيل بوفيدا يوم 7 أكتوبر الجاري، ويلتقي بعدها الجمهور يوم 9 أكتوبر مع فرقة الاستعراضات الأميركية «ستيب أفريكا» أول فرقة متخصصة في تقديم عروض الأداء الراقص من وحي ثقافة الأميركيين من أصول أفريقية.

ويقام الحفل الثالث يومي 18 و19 نوفمبر المقبل مع فرقة الاستعراضات البريطانية أكرم خان، والتي ستقدم عرضاً مقتبساً عن كتاب نابليون هيل «Outwitting the Devil» يدمج بين الكلاسيكي والمعاصر سيأخذ الجمهور في رحلة عبر الأزمنة.

كما ستقدم شركة أكرم خان دروساً خاصة مجانية للراغبين من المبتدئين أو لمصممي العروض الأدائية في 16 نوفمبر، بعد أن تستلم طلباتهم وسيرتهم الذاتية عبر البريد الإلكتروني applications@culturalfoundation.ae.

وبعد إيقاف المؤقت للعروض المباشرة في مارس من العام الماضي بسبب الظروف التي فرضتها جائحة «كوفيد - 19»، تعود العروض المباشرة إلى المجمّع الثقافي لتؤكد التزام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بتنفيذ مهمتها في حفظ التراث الثقافي لإمارة أبوظبي والترويج له، وكذلك تعريف الجمهور المحلي بالثقافات والفنون الأخرى من حول العالم.

وتُقام العروض وفقاً للإرشادات والإجراءات الاحترازية التي تنص عليها توصيات الجهات الصحية الرسمية في أبوظبي، وتشمل خفض السعة الاستيعابية في المواقع. وسيُطلب من جميع الحضور إظهار الحالة «الخضراء» على تطبيق «الحصن» لدخول المجمّع الثقافي، بالإضافة إلى نتيجة مسحة سلبية تم إجراؤها خلال الـ 48 ساعة من موعد الفعاليات.