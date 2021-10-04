«ألمس الريح» إصدار جديد لأكاديمية الشعر

أبوظبي (الاتحاد)

صدرت عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مجموعة شعرية بعنوان «ألمس الريح» للشاعر مصعب بيروتية، تقع في 100 صفحة من القطع المتوسط، وتضم تسعاً وعشرين قصيدة، توزعت على خمسة فصول.

وتقدم الشاعر بإهداء المجموعة إلى وطنهِ سوريا «مع كل هذا النزيف وكل هذا الأمل». أما أجواء القصائد فلا تبتعد كثيراً عن مضمون ودلالات الإهداء، فالشاعر يكتب قصائده متأملاً شؤون الحب والحياة لينثر كثيراً من الأمل ويواجه العالم من حوله بالشعر وجمالياته.

وتمتاز الكثير من قصائد المجموعة بانتمائها إلى النسق التفعيلي الحديث، وأخرى إلى القصيدة البيتية التي تحمل في طياتها الأصالة. ومن عناوين تلك القصائد نذكر: «حارس الحب، زجاج قافيتي، في دهاليز روحي، عصافير الحنين، سجاّدة للصبر، قبس من نخيل، ليل عيونها، بستان الهوى، على شرفة الحزن، الآن لا شيء، عينان من عطر، جيتاران، فارشة الحلم»، وغيرها من العناوين التي تشكل عتبات أولى للنصوص التي اختارها الشاعر بسلاسة ومن دون تكلّف.

وينجح بيروتية في هذه المجموعة في أن يلامس بقصائده الريح، ويصعد من خلالها إلى فضاءات واسعة من الجمال والمستقبل المشرق.