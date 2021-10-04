ثلاثة شعراء إماراتيين يوقّعون دواوينهم في «عمّان للكتاب»

محمود إسماعيل بدر (عمّان)

اغتنم ثلاثة شعراء إماراتيين إقامة معرض عمان الدولي للكتاب في العاصمة الأردنية، لتوقيع دواوينهم الجديدة، وصولاً إلى توسيع قواعدهم الجماهيرية، وتعزيز المشهد الثقافي العربي عموماً.

ووقّع الشاعر الإماراتي مدير بيت الشعر في الشارقة محمد البركي، ديوانه «الليل سيترك باب المقهى» وذلك بتنظيم من دار يافا للنّشر والتّوزيع، وحضور مثقفين وإعلاميين ومهتمين بالشأن الثقافي الإماراتي، وقدّم الناقد هشام منّاع، دراسة حول الديوان، أكّد فيها أن عمل البريكي الأدبي الرفيع يتكوّن من كلمات مفتاحية تحتاج كل كلمة منها وقفة لبيان دلالاتها، وهي عتبات ولبنات تشكّل بناءً متكاملاً يترك القارئ يهيم بتلك الكلمات، مشيراً إلى أن اختيار عنوان هذا الإنجاز الشعري دليل على خبرة واسعة وتجربة شعرية عميقة، توحي بتلك الملامح والخيوط التي تنسج عبارة لطبيعة الموضوع لا تؤدي إلى نفق طويل، سبيله سهل ويؤدي إلى فضاء رحب يكشف حقائق رمى إليها الشاعر، لتكون وسيلة مؤثرة في المرسل إليه من مرسل المبدع. واشتمل حفل التّوقيع قراءة البريكي لمجموعة من القصائد التي احتفت بالحياة، وعمّان وجبالها والأمكنة.

كما وقّع الشاعر الإماراتي عمر بن قلالة العامري ديوانه الشعري النّبطي «شمس الحقيقة» الصادر عن دار «موازييك» للنشر والتوزيع التّركية، في حفل ثقافي شهدته أروقة معرض عمان الدولي للكتاب، بحضور مدير المعرض جبر أبو فارس، ونخبة كتّاب ونقاد ومثقفين. وشهد المعرض أيضاً حفل توقيع الشاعر والأديب الإماراتي طلال الجنيبي ديوانه الشعري «تهفو إليك»، الصادر عن دار نبطي الإماراتية للنشر والتوزيع، ويتمتع الجنيبي بتجربة شعرية خاصة ومصقولة وترجمت أعماله إلى لغات أجنبية كثيرة، وتاريخ حافل بالجوائز والألقاب المحلية والدولية، كان آخرها جائزة «الشاعر العالمي» لعام 2020، من الاتحاد الأوروبي ببروكسل، كأول شاعر عربي يحصد هذه الجائزة المرموقة، ويتضمن ديوانه 39 قصيدة، تنتمي إلى أشكال القصيدة العمودية والتفعيلة، مع تنوع ظاهر في أغراض القصيدة ومواضيعها التي تطرح تنوعاً ثرياً يجعل الإبحار بين دفتيها تجربة ممتعة تأخذ القارئ في رحلة أدبية مختلفة العوالم والفضاءات الشعرية والإنسانية من الإبداع وصولاً إلى حيث يجب أن يكون الشعر الرصين.

وأشاد نقاد وأدباء أردنيين بتجربة الشعراء، التي تعكس تطور المشهد الثقافي في الإمارات، وعمق التبادل الثقافي بين الأردن والإمارات، سواء من خلال المعرض أو جملة النشاطات الأدبية والتظاهرات الثقافية التي تقام في البلدين الشقيقين.