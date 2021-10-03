15 أكتوبر آخر موعد للمشاركة في «البُردة»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت وزارة الثقافة والشباب المتقدمين للمشاركة في «جائزة البُردة» إلى تحميل نسخة إلكترونية من أعمالهم الفنية على موقع الجائزة الإلكتروني www.burda.ae قبل تاريخ 15 أكتوبر الجاري لجميع فئات الجائزة، وهي الشعر النبطي، والفصيح، والتصميم التيبوغرافي، والخط والزخرفة، كما يتعين على المشاركين إرسال نسخة من مشاركاتهم في فئتي الخط، والزخرفة إلى مقر الوزارة قبل تاريخ 25 أكتوبر الجاري.

وكشفت الوزارة عن أنه بعد تحميل الأعمال الفنية على الموقع الإلكتروني، أو إرسال الأعمال الفنية في فئتي الزخرفة والخط إلى مقر الوزارة، أنها تعتزم تأكيد تسلمها عبر البريد الإلكتروني، حيث سيتم بعد ذلك تقييم هذه الأعمال من قبل لجان تحكيم متخصصة، ثم إعلان المشاركات الفائزة وتكريم مبدعيها، في ديسمبر المقبل ضمن فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأعلنت وزارة الثقافة والشباب الشهر الماضي استقبال 1557 طلباً للمشاركة في الجائزة من 56 دولة من أنحاء العالم، حيث سجلت طلبات المشاركة في فئة الشعر الفصيح الأعلى بين مجموع الطلبات الأخرى، والتي بلغ عددها 685 طلب مُشاركة، ثم تبعها عدد المشاركات في الخط الحديث بـ329 طلب مشاركة، ثم الخط التقليدي بـ192، تبعتها فئة الزخرفة بـ163 طلباً، وتالياً التصميم التيبوغرافي بـ115 طلباً، و73 طلب مُشاركة للشعر النبطي.

وتعد جائزة البردة منصة إماراتية عالمية انطلقت عام 2004 احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، بهدف الاحتفال بالتنوع في الثقافة الإسلامية وممارساتها الجمالية، والتفاعل والتواصل مع العالم ككل، وإبراز قيم الجمال الثقافي الإسلامي، وإعلاء قيم التسامح والتقريب الثقافي بين الشعوب.

وتعكس الجائزة رسالة دولة الإمارات إلى العالم وقيمها الإنسانية الساعية إلى تعزيز التقارب الثقافي والإنساني بين مختلف الشعوب، وإبراز طاقات المبدعين وقدراتهم، فالعالم العربي والإسلامي يزخر بقدرات ومواهب استطاعت أن تضع بصمتها، كما أن هناك العديد من المبدعين والفنانين حول العالم قادرون على التميز وإبراز طاقاتهم الإبداعية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الجائزة إلى أن تعزز طموح الشباب في العالمين العربي والإسلامي حتى ينطلقوا إلى العالمية من جهة، وليكونوا سفراء للجائزة من جهة أخرى.

300 فائز

تُعد قيمة الجائزة من أعلى قيم الجوائز الدولية، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون و300 ألف درهم موزعة على الفائزين في فئاتها الرئيسة التي احتفت منذ تأسيسها وحتى اليوم بأكثر من 300 فائز تقديراً لإبداعهم المميز في العديد من المجالات الفنية المهمة.