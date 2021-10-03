المجمع الثقافي يعلن أسماء الفائزين في «الفنون الأدائية 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المجمّع الثقافي الذي تديره دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أسماء الفنانين المشاركين في النسخة الأولى من برنامج إنتاج أعمال الفنون الأدائية، والذي يُقدم للفائزين الستة عشر الدعم والموافقة اللازمين لإنتاج وتمويل إبداعاتهم الفنية.

ومن خلال البرنامج، سيُتاح المجال أمام المشاركين لإنتاج مسرحيات أو استعراضات فنية أو ألبومات موسيقية، أو غيرها من الفنون الأدائية، وسيتم عرض أعمال مختارة من إبداعات الفنانين الستة عشر خلال البرنامج الموسمي للمجمّع الثقافي.

وقامت لجنة متخصّصة باختيار الفائزين الستة عشر، وهم: عبد الهادي أبو نحلة، وأحمد الحوسني، وأحمد العطار، وأوتوستراد، وبشار زركان، وبشرى ويزغان، ودا كودا موسيقا (إبراهيم الجنيبي، هناء بوخريس وكولتون لستر)، وفيصل الملك، وهارشيني كاروناراتني مع كارلوس بايز وآرثر دي أوليفيرا، وخالد البرغوثي، ومحمد علام، ونوش أناند، ورشا بارود، ورضوان مريزيغا، وشيرين سيف وأورسولا بيرنات جالوتشا. كما سيستضيف المجمّع الثقافي الفنان فرناندو لوبيز ومسرح ياس ضمن برنامج الإقامة الفنية.

وقالت ريم فضة، مديرة المجمّع الثقافي: «يهدف برنامج إنتاج أعمال الفنون الأدائية إلى تجسيد رؤيتنا المتمثلة في تنمية ومشاركة العقول الإبداعية في مجتمعنا لتسهيل إنشاء البيئة الفنية والثقافية المستدامة في أبوظبي وتطويرها وتنميتها، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تحتم علينا تقديم الدعم اللازم للفنانين واحتضان الأفكار الجديدة وتشجيع المساعي الإبداعية. ويتيح هذا البرنامج للفنانين المشاركين الموارد والإمكانات المطلوبة لتطوير مفاهيمهم الفنية وإعادة إحيائها والتركيز على أهدافهم الإبداعية».

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أعلنت في يونيو الماضي، أن رعاية الحركة الإبداعية المحلية هدف حيوي لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الإمارة، وتنسجم مع استراتيجية أبوظبي الثقافية للسنوات الخمس المقبلة. وتعتمد المبادرات الطموحة، مثل برنامج إنتاج أعمال الفنون الأدائية، على الأهداف الأساسية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث توفر للمحترفين المبدعين فرصاً وظيفية طويلة الأجل، فضلاً عن دورها في تعزيز المواهب المحلية، وترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للثقافة والإبداع.