مهرجان أبوظبي يكرّم الفنان العالمي الراحل كريستو بجائزته المرموقة

باريس (الاتحاد)

منحت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جائزة مهرجان أبوظبي 2021، التي تم تطويرها وتصميمها من قبل دار شوبارد، للفنان الراحل كريستو جافاشيف ممثلاً بابن شقيقه فلاديمير جافاشيف، في حفل توزيع جوائز في باريس، تخليداً لذكرى الفنان المفاهيمي العالمي الذي اشتهر بأعماله الأيقونية الصديقة للبيئة وتكريماً لمنجز حياته وإرثه الفني ومسيرته الإبداعية الملهمة المتمثلة في مجموعة أعماله النموذجية، إلى جانب إسهامه في إثراء نهضة الثقافة والفنون من خلال مجسماته التي يقع معظمها في إطار الفن العام.

وسلمت الجائزة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، بحضور سالم القاسمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة «اليونسكو»، لفلاديمير جافاشيف، وهو ابن أخ الفنان كريستو ومدير المشروع الفني قوس النصر- المغطّى في باريس.

إلى ذلك، قالت كانو إنّ «جائزة مهرجان أبوظبي 2021 تُمنح للفنان العالمي كريستو تكريماً لإرثه الخالد ومسيرة حياته التي كرّسها للفن ورعاية الإبداع التشكيلي، برفقة زوجته الراحلة الفنانة جان كلود».

وأوضحت: «كريستو كان معلّماً في الفن، وملهماً في العطاء، آمن بنهضة الفنون في الإمارات التي أحبّها، وأسهم في استدامة هذه النهضة عبر جائزة كريستو وجان كلود التي احتفلنا هذا العام بدورتها التاسعة، وكان مرشداً لكثير من التشكيليين الشباب في الدولة، في إطار شراكته مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون».

ومن جانبها، قالت هند مانع سعيد العتيبة، سفيرة الدولة لدى فرنسا «إنَّ تكريم مهرجان أبوظبي للفنان العالمي الراحل كريستو عن إرثه الخالد ومسيرته الفنية في العاصمة باريس، يعكس ثقافة الاحتفاء الإماراتية في تقدير الإبداع والمبدعين وتكريم جهودهم ومنجزهم في كافة أنحاء العالم انطلاقاً من إمارة أبوظبي التي تشكل عاصمة عالمية للثقافة والفنون».

من جانبه، قال سالم القاسمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة «اليونسكو»: «إنَّ جائزة مهرجان أبوظبي شهادة على البصمة الثقافية التي تركها الراحل كريستو وزوجته جان كلود، حيث أعادا تصور حدود الفن العام من خلال التفاني والإبداع غير الأنانيين»، مضيفاً أنَّ «براعة كريستو تحظى بمكانة خاصة في المشهد الثقافي لدولة الإمارات».

وأضاف: «ستواصل جائزة كريستو وجان كلود، التي تمنح تحت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، تكريم هذا الإرث عبر دعم المبدعين الشباب في دولة الإمارات وتشجيعهم على إنتاج أعمال فنية خلابة».

وقال فلاديمير جافاشيف: «أعتبر هذه الجائزة قيّمة جداً، لتشجيع الفن في الأماكن العامة ولدى الأجيال الناشئة، من خلال جائزة جان كلود التابعة لجامعة نيويورك- أبوظبي ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون».