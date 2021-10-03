الأرشيف الوطني يناقش «واقع الترجمة في الألفية الجديدة»

أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف الوطني ندوة تخصصية افتراضية بعنوان «واقع الترجمة في الألفية الجديدة: تحديات وآفاق»، في إطار اهتمامه بالترجمة كعملية فكرية كفيلة بنقل التراث الفكري بين الأمم، وما لها من أثر في نمو المعارف الإنسانية، وتعزيزاً للترجمة كضرورة ملحة في نقل العلوم والاستفادة منها في إثراء ذاكرة الأجيال. وركزت الندوة -التي تم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة- على أهمية الترجمة في التواصل بين الشعوب والحضارات، فهي الجسر الذي تعبر عليه الثقافات، كما ناقشت تأثير المضمون في الترجمة، والتشابكات اللغوية، وتقنيات الترجمة، والدور الذي تلعبه في حوار الثقافات. وتناولت الندوة -التي أدارها البروفيسور صديق جوهر خبير الترجمة في الأرشيف الوطني، وتابعها عدد كبير من المشاركين من داخل الأرشيف الوطني وخارجه- عدداً من المحاور الرئيسة، أهمها أسرار الترجمة الأدبية وأهميتها، والترجمة القانونية وتحدياتها، والتحديات التي تواجه المترجمين، وإيجابيات الترجمة الآلية وسلبياتها. وأشاد المشاركون بدور الأرشيف الوطني الذي يولي الترجمة اهتماماً كبيراً في إصداراته، ويتطلع إلى تسليط الضوء على واقع الترجمة في العصر الحديث، وعلى بعض التحديات التي تواجهها، تشجيعاً على الإسهام في تفعيل حركة الترجمة المثمرة التي تحافظ على مضمون النص وقيمته.

وقال الدكتور جمال محمد جابر الأستاذ المشارك في برنامج الترجمة بقسم اللغات والآداب بجامعة الإمارات، إن الترجمة الأدبية مجال فسيح وواسع، وإن الأدب عمل إبداعي، وترجمة الإبداع إبداع، فالترجمة إنشاء نص أدبي بلغة ثانية، وإنشاء النص يعتمد على قدرات المترجم وحسّه الأدبي والنقدي، مسلطاً الضوء على أبرز التحديات التي تواجه مترجم النص الأدبي، مثل نقل الصورة الأدبية، ونقل المؤثرات الصوتية، وترجمة الصورة البيانية، والألفاظ المعبرة عن الثقافة، والتعابير الاصطلاحية.