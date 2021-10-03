المنطقة الحرة لـ«الشارقة للنشر» تحصل على شهادة إدارة الجودة

الشارقة (الاتحاد)

حصلت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على شهادة الأيزو في إدارة الجودة، من فئة (ISO 9001:2015)، وهو نظام إدارة الجودة المعترف به في جميع أنحاء العالم، تقديراً لتميزها كبيئة حاضنة للأعمال وداعمة للمستثمرين أصحاب المشاريع والشركات والمؤسسات بمختلف تخصصاتها.

وقال سالم عمر سالم، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، إن الحصول على شهادة الأيزو نتيجة طبيعية لجهود «المنطقة الحرة» وجودة خدماتها، في قطاع النشر والصناعات الإبداعية، للاستفادة من التسهيلات التي تستجيب بشكل فعال لأبرز متطلبات أعمال الناشرين، في مختلف دول العالم، انطلاقاً من الشارقة التي تمثل بحراكها الثقافي منارة لنشر المعرفة ودعم الصناعات الثقافية.