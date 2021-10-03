دبي (الاتحاد) يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، الذي يقام برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من 1 أكتوبر ويستمر لمدة 10 أيام في «واجهة الرياض»، بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تضم الكتب والسلاسل العلمية، التي تغطي مجالات سياسية واقتصادية وأمنية إلى جانب حركات الإسلام السياسي. قال محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «ترندز»، إن المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، تأتي في إطار الحرص على المشاركة الفاعلة في المحافل الثقافية العربية والدولية، تجسيداً لرؤيته وشعاره الجديد «من استشراف المستقبل إلى المشاركة في صنعه» وإيماناً بأهمية هذه النوعية من الفعاليات الثقافية في نشر المعرفة وتعزيز الحوار والتقريب بين الشعوب، خاصة أن معرض الرياض للكتاب هذا العام يضم أهم دور النشر من مختلف دول العالم ويشهد أنشطة متنوعة، تمثل 16 قطاعاً ثقافياً تجذب المفكرين والباحثين والأكاديميين، كما أن المعرض يُعد حدثاً ثقافياً ونافذة معرفية مهمة في قطاع صناعة الكتب والنشر.
وأوضح العلي أن قائمة الإصدارات التي سيضمها جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في المعرض، تتسم بالتنوع والثراء، وتغطي مجموعة من القضايا التي تستحوذ على اهتمام المجتمع العربي والدولي، مثل: قضايا الإسلام السياسي، والتنمية المستدامة، والتسامح والتعايش، والتحولات في النظام الدولي في ظل جائحة «كوفيد - 19». وأشار إلى أن إصدارات مركز «تريندز» المتنوعة باتت مرجعاً موثوقاً به للباحثين والدارسين والأكاديميين في المنطقة والعالم، لأنها تتبنّى القواعد والأسس الرصينة التي يتميز بها البحث العلمي، والمتعارف عليها دولياً، كما تقدم مضموناً يتسم بالعمق، ويستشرف المستقبل بل ويشارك في صنعه. وأضاف أن مشاركة مركز «تريندز» في المعرض تتزامن مع مشاركات أخرى لـ«تريندز» في المعارض الدولية أيضاً، ومنها معرض «إكسبو دبي»، وهو الحدث الأبرز عالمياً، ومعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وذلك في إطار الحرص على الحضور في المحافل المهمة، لإيمانه بأهمية الثقافة والمعرفة في نشر قيم الخير والتسامح والسلام وفضح الأفكار المنحرفة. وتتضمن إصدارات المركز المشاركة في معرض الرياض للكتاب سلسلة من أحدث الإصدارات العلمية، ومنها كتاب «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، و«كتاب الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، وكتاب «النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين: النشأة …. الأهداف … التطور»، وستكون النسخ المعروضة لهذه الكتب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعبرية والصينية، وكتاب «البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين: شبكات المال والأعمال والتمويل»، وكتاب «دور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة كوفيد - 19»، وكتاب «عالم ما بعد كوفيد - 19: حدود التغيير المحتمل في النظام العالمي»، وعدد من الإصدارات باللغة الإنجليزية، إضافة إلى الكتاب المترجَم «الدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية»، من تأليف لورينزو فيدينو، مدير برنامج دراسات التطرف في جامعة جورج واشنطن. كما تتضمن هذه الإصدارات، كتباً ترصد التحولات التي شهدها العالم في ظل جائحة «كوفيد - 19».