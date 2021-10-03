الشارقة (وام) اختتم معهد الشارقة للتراث فعاليات النسخة الـ21 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي استمر طيلة شهر سبتمبر الماضي بمختلف مناطق إمارة الشارقة، تحت شعار «قصص الحيوان» بإقبال لافت من عشاق التراث والحكاية.
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا للملتقى، إن الملتقى تضمن برامج وأنشطة وفعاليات متنوعة تؤكد مكانة الراوي ودوره وجهوده، وتعكس مدى حرص المعهد والشارقة على هذه المكانة التي تلقى الدعم الكبير والمتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ومن جانبها، أكدت عائشة الشامسي المنسق العام للملتقى مدير مركز التراث العربي، أن ملتقى الشارقة الدولي للراوي يعتبر رحلة ثقافية تراثية معرفية مميزة تتجدد كل عام في رحاب التراث الثقافي، تستكشف من خلالها معارف عديدة وأسماء جديدة في حقل التراث الثقافي من مختلف أنحاء العالم، موضحة أن فعاليات الملتقى هذا العام تعد إضافة جديدة ونقلة مهمة تضاف إلى سيرته الثرية بالنجاح حيث تحول شهر سبتمبر كاملاً إلى شهر الراوي والملتقى. وكانت جمهورية السودان قد حلت ضيف شرف في نسخة هذا العام من خلال الدكتور أحمد عبد الرحيم نصر، الشخصية الفخرية المكرمة، تقديراً لإسهاماته في مجال التراث الثقافي، بينما جرى تكريم الحكواتي التونسي عبد العزيز العروي بوصفه الشخصية الاعتبارية احتفاء بما تركه من موروث حكائي زاخر، إلى جانب تكريم الضيوف والمشاركين الذين قدموا من أكثر من 38 دولة من مختلف بلدان العالم. وكان معهد الشارقة للتراث قد أطلق كتابين جديدين ضمن فعاليات الملتقى، هما كتاب «موسوعة الأمثال والأقوال الشعبية في الخليج العربي» للدكتورة أنيسة فخرو، وكتاب «ما غيّبه الرواة من ألف ليلة وليلة» بمشاركة مجموعة من الكاتبات والكتاب الإماراتيين، وبإشراف الدكتور صالح هويدي مدير مجلة الموروث العلمية المحكمة الصادرة عن معهد الشارقة للتراث، وهو كتاب مستلهم من عالم ألف ليلة ومن فضاءاته.