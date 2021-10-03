أبوظبي (الاتحاد) نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات محاضرة أمس الأول بعنوان «صياغة السيوف والخناجر التقليدية في الإمارات» تحدثت فيها المستشارة حليمة عبدالله راشد محمد، وجاءت المحاضرة ضمن البرنامج الثقافي لجناح النادي في المعرض الدولي للصيد والفروسية، الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، والذي اختتم فعالياته أمس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتحدثت حليمة عبد الله عن تجربتها في مجال التوثيق لحرفة صياغة السيوف والخناجر في دولة الإمارات، ولا سيما أن أسرتها ظلت تعمل في هذا المجال لأكثر من 150 سنة، حيث ألفت في هذا الموضوع كتابين هما «صياغة السيوف والخناجر التقليدية في الإمارات»، و«خنير وكتارة من الإمارات». وقدمت تعريفاً لأنواع الخناجر الموجودة في الإمارات، ومواصفات كل نوع وتاريخه، مثل «الخنير الساحلي» و«الخنير المتروس» و«الخنير الشمالي»، كما تحدثت عن أوجه التشابه والاختلاف بين الخناجر في الإمارات والدول المجاورة. وتناولت المحاضرة أيضاً أجزاء الخنجر ومواد صناعته وأنواع النقوش التي توضع عليه والمعادن النفيسة التي يتم بها تزيين الخنجر، وأشارت إلى أن كل جزء من أجزاء الخنجر يكشف مدى تأثير الحضارات الأخرى على صياغة الخناجر ما اعتبرته دليلاً على اتساع العلاقات قديماً بين الإمارات وعدة دول في آسيا وأفريقيا. وكان المركز نظم مؤخراً محاضرة بعنوان «توثيق التراث والتاريخ عبر الفن التشكيلي» تحدث فيها التشكيلي محمد الأستاد والتشكيلية أسماء الهاملي، حيث دعا الاستاد إلى رعاية مواهب الأطفال منذ وقت مبكر وتطويرها، كما تحدث عن أهمية الكادر الوطني في مجالات التوثيق. وتحدث عن تجربة برنامج «في عيونهم» الذي أنتجته هيئة الشارقة للإعلام الذي تقوم فكرته على رسم المعالم التراثية والتاريخية، داعياً إلى تعميم التجربة في بقية أجزاء الدولة، وذلك لإسهام مثل هذه البرامج في التعريف بمعالم الإمارات داخلياً وخارجياً. أما أسماء الهاملي فتناولت تجربتها في التوثيق التي بدأتها منذ أكثر من سنتين بدءاً برسم الدلال القريشية والتراث العمراني، ودعت التشكيليين الإماراتيين إلى توحيد جهودهم لتوثيق التراث والتاريخ بالرسم بالتعاون من الباحثين في التاريخ وبرعاية حكومية. وتحدثت الهاملي عن دور الرسم ومكانته عبر التاريخ، قبل أن تتناول معنى التوثيق والوثيقة وأنواعها، ولا سيما الوثيقة المرسومة، وطرحت عدة أسئلة تتعلق بالوثائق المرسومة عن الساحل المتصالح قديماً، من رسمها ولماذا رسمت وما محاسن ومساوئ بعضها؟ قبل أن تتحدث عن الصدقية أو تأثير شخصية الرسام، مشددة على أهمية الوثائق المرسومة للأجيال القادمة. كما نظم المركز يوم الجمعة الماضي أمسية شعرية بعنوان «وصف الطير والمقناص» شارك فيها «شاعر المليون» سيف المنصوري والشاعر محمد بن يعروف المنصوري، وألقى فيها الشاعران قصائد كان موضوعها الصيد بالصقور ووصف الطير والمقناص.