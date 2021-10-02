مسؤولون وباحثون وكتّاب يزورون جناح «تريندز»

عمّان (الاتحاد)

شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات، المشارك للمرة الأولى في النسخة الـ20 من معرض عمَّان الدولي للكتاب 2021، إقبالاً لافتاً من مختلف شرائح وفئات الزوار الذين أشادوا بمحتويات الجناح المتميزة، التي تضم كتباً وسلاسل علمية تغطي الكثير من المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وحركات الإسلام السياسي.

وزار جناح «تريندز» عدد كبير من المسؤولين والكتاب والباحثين والأكاديميين والمثقفين والناشرين، أبرزهم: جبر أبوفارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير معرض عمان الدولي للكتاب، وإبراهيم القاضي أمين سر اتحاد الناشرين الأردنيين، إلى جانب صلاح التلاوي، عضو لجنة العلاقات العامة لمعرض عمَّان الدولي للكتاب ومدير دار الأيام للنشر والتوزيع في الأردن.

إلى ذلك، استقبل أحمد علي البلوشي سفير دولة الإمارات لدى الأردن، الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وأهدى العلي السفير المجموعة الكاملة لإصدارات المركز، على هامش مشاركته في مؤتمر «إعلاميون ضد الكراهية»، الذي عقد ضمن فعاليات المعرض.

وثمن السفير الدور الفعال الذي يقوم به المركز في دعم حركة البحث العلمي على المستويين الإقليمي والعالمي، وما ينظمه من ندوات ومحاضرات ثرية تدعم حركة البحث العالمية، كما أشاد بمستوى إصداراته العلمية والمعرفية التي أصبحت مرجعيات قيمة يعتمد عليها الباحثون والأكاديميون.

كما أهدى مركز «تريندز» مجموعة من أهم إصداراته العلمية والمعرفية إلى دائرة المكتبة الوطنية الأردنية، منها «موسوعة تريندز حول جماعة الإخوان المسلمين، والمراجعات في تجارب الحركات الإسلاموية في مرحلة ما بعد الربيع العربي: حركة النهضة أنموذجاً، والدائرة المغلقة: الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين والانشقاق عنها في الدول الغربية، ودور الاتحاد الأوروبي في عالم ما بعد جائحة (كورونا)، وأسواق النفط في عالم ما بعد الجائحة، والإمارات والجائحة: نموذج في إدارة الأزمة وتحقيق التعافي المستدام».

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن «تريندز» يحرص على المشاركة في مختلف معارض الكتب الإقليمية والدولية بهدف نشر العلم والمعرفة، والإسهام في رفد القراء بمحتوى علمي رصين يفتح الآفاق أمام العقول لاستشراف المستقبل والمشاركة الفاعلة في صنعه.

وأشار العلي إلى أن «تريندز» يؤمن بأهمية الثقافة والمعرفة في نشر قيم السلام ومبادئ التسامح والأخوة الإنسانية، كما يعمل على إثراء الحركة البحثية العالمية بنتاج علمي يتسم بالمصداقية والموضوعية، ويسهم بفاعلية في اكتشاف المخاطر والتحديات الدولية، إلى جانب دعم صناع القرار بدراسات وبحوث واستطلاعات رأي وتقديرات موقف تعتمد في إعدادها على أساليب مبتكرة ومعلومات دقيقة وموثوقة.

بدوره، قال جبر أبوفارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين مدير معرض عمَّان الدولي للكتاب، إن مشاركة مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات في معرض عمَّان الدولي للكتاب نوعية وفريدة، وتثري المعرض بطيف واسع من الإصدارات العلمية القيمة التي تجذب شرائح كثيرة من الزوار.