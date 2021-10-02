فتح باب التسجيل ببرنامج «سفراء متاحف الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة من برنامجها السنوي، «سفراء متاحف الشارقة»، خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر 2021، مستهدفاً الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة.

ينطلق البرنامج خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر 2021، في كل من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للآثار، بطاقة استيعابية لا تتجاوز الـ10 أشخاص.

ويهدف «سفراء متاحف الشارقة»، إلى رفع وعي الأفراد وزيادة رصيدهم المعرفي حول أهمية الإرشاد، بغية تعزيز هذه الثقافة التي أصبحت سمة مصاحبة لمتاحف الشارقة، وتعريفهم بأهمية ومكانة المتاحف في المجتمعات، من خلال صقل مهاراتهم في التواصل والإرشاد والحوار مع زوار المتاحف، وتمكينهم من شرح المقتنيات والتعليم بالقطع لمختلف فئات المجتمع. ويشترط في المتقدمين أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأم، إلى جانب التمكن من اللغة الإنجليزية، وأن يكون لدى المشارك مهارات التواصل والاتصال، وروح العمل الجماعي.