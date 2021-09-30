«روايات» تطلق 7 إصدارات جديدة لكتاب ومترجمين سعوديين

الشارقة (الاتحاد)

تشارك دار روايات للنشر، إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، في معرض الرياض الدولي للكتاب من 1 إلى 10 أكتوبر 2021، وتطل على جمهور القراء بمجموعة من الأعمال الأدبية والمعرفية، التي تشمل أعمالاً أصدرتها حديثاً لسبعة كُتّاب ومترجمين من السعودية، تجمعهم الدار بجمهور المعرض في حفلات لتوقيع كتبهم.

وتضم أحدث إصدارات «روايات» كتاباً للناقد السعودي الدكتور سعد البازعي، المعروف بإسهاماته النقدية ومشاركاته في صياغة ملامح الحراك الثقافي في السعودية والخليج العربي، بعنوان «معالم الحداثة».

وبعد أن أصدرت «روايات» للقاص والروائي السعودي أحمد الحقيل مجموعته القصصية «بيت» في مطلع العام الجاري، تطرح عمله الروائي الجديد «أيام وكتب: عامٌ أوّل» لجمهور معرض الرياض، إلى جانب رواية بعنوان «قطرة كحول»، للكاتب والمسرحي السعودي عبدالعزيز الصقعبي.

وتعرض الدار للمترجم السعودي شريف بقنه عملاً جديداً بعنوان «أشعار ديرك والكوت» الذي يضم ترجمة لمختارات من قصائد ديرك والكوت (1930-2017).

وصدرت عن «روايات» أيضاً ترجمة لرواية بعنوان «لا تبك أيها الطفل» للروائي الكيني وأحد رواد الأدب الأفريقي نغوغي وا ثيونغو، أنجزتها المترجمة السعودية أمينة الحسن.

وسيكون جمهور الأدب في المعرض على موعد مع رواية «كسوف» للروائي الإيرلندي جون بانفيل، الحائز على جائزة بوكر عام 2000 وجائزة فرانز كافكا عام 2013، وجاءت الرواية من ترجمة الشاعر السعودي سلمان الجربوع.

ومن إصدارات الدار لهذا الموسم كتاب «قد لا تبدو غريباً بعد هذا» الذي يضم عدة رسائل للمدون والمترجم السعودي فهد الطاسان.

وللشاعر السوري ياسر الأطرش، تطرح «روايات» ضمن جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب مختارات شعرية له بعنوان «ونعيش ما دمنا نحب»، وللأطرش 10 مجموعات شعرية، ونال عدّة جوائز أدبية.