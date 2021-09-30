«توزيع» قدمت خدمات نوعية لرواد «العين للكتاب»

العين (الاتحاد)

قدمت مؤسسة «توزيع» للتوزيع والخدمات اللوجستية خدمات لوجستية متكاملة، لرواد معرض العين للكتاب، الذي اختتم فعالياته أمس، وساهمت في تعزيز الدور الثقافي الذي يقدمه المعرض. وأطلقت «توزيع» بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية منصة المعرض الافتراضية على موقعها الإلكتروني والتطبيق، وقد جمعت بها إصدارات أكثر من 100 دار نشر مشاركة في المعرض على منصة واحدة ليتمكن الزائر الافتراضي من الحصول على جولة في المنصة للتعرف على الإصدارات والشراء إلكترونياً على مدار أيام المعرض العشرة، ومن ثم توصيل المشتريات بوساطة «توزيع» إلى الزائر الافتراضي في جميع أنحاء الدولة. كما حرصت «توزيع» على دعم الإجراءات الوقائية والاحترازية فخصصت خدمة «العامل المساعد» لزوار المعرض ليتمكنوا من الاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، وتم تخصيص عامل مساعد مع عربة تسوق ليتجول مع الزائر لجمع مشترياته وتعقيمها وتوصيلها إلى حيث يريد.