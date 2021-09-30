«الإنسانية» تتألق على أرض الإمارات

إميل أمين

يوماً بعد يوم، تتعزز مسيرة الإمارات العربية المتحدة في درب المكاسب والإنجازات، وتزداد قوة حضورها على صعيد كوسموبوليتي بما تتمتع به من إشعاع ثقافي واقتصادي وسياسي على المستوى العالمي. وفلسفة الحضور الكوسموبوليتي تتمثل في كونها حاضنة جميع البشر، من كل الأعراق والأجناس، في مجتمع واحد قائم على أساس من الأخلاق المشتركة، والسعي نحو المعرفة الواحدة الخلاقة، عطفاً على نسق ثقافي رفيع، قادر على أن يجمع الكل في «بوتقة انصهار»، من غير تمييز أو محاصصة.

ونحن على بعد أيام من حلول الأول من أكتوبر القادم، تتجه أنظار العالم كله إلى دبي، حيث سيتجسد مفهوم الكوسموبوليتية، بل والكوكبية، هذا المصطلح الذي يراه البعض بديلاً جيداً لتعبير العولمة، مع انطلاق أعمال معرض «إكسبو 2020 دبي»، حيث تتواصل العقول ويصنع المستقبل، كما يشير شعار المعرض لهذه الدورة.

ابتداءً نطرح السؤال: هل نحن إزاء معرض تجاري أو صناعي اعتيادي؟ والجواب بكل وضوح، أننا أمام حدث مفصلي في دورات إكسبو، التي ظلت تنظم على مدار 170 عاماً، وشكلت مهداً للابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعيشه اليوم، وتأتي الإمارات لتضع بصمتها العالمية المتميزة بكل المقاييس.

ويمكن القول إننا أمام أول وأكبر وأهم تجمع عالمي منذ جائحة «كوفيد-19» مع كل تطوراته وتحوراته، ولهذا سيشكل الحدث محطة فارقة بين عالم تأثر بالجائحة، وعالم يتطلع إلى التعافي منها وتجاوز تداعياتها.

وفي هذا الإطار يأتي «إكسبو 2020 دبي»، كقاطرة للتحفيز على الإبداع والابتكار، كما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وتنشيط معدلات السياحة، وخلق فرص العمل، واستقطاب الشركات والاستثمارات.

على أن الجانب الأهم، أن الإمارات ستتحول خلال ستة أشهر، هي عمر المعرض، إلى منارة تنوير وحاضنة علم ومعرفة للأمم المعاصرة، إذ يشكل المعرض منصة انطلاق نحو توسيع آفاق المعارف وتبادل الأفكار، والتركيز على الابتكار والتعاون والإلهام، كما سيجسد الالتزام التام لدولة الإمارات لبناء المستقبل.

على أرض إكسبو التي تبلغ مساحتها نحو 500 هكتار، تستضيف الإمارات حواراً لتلاقح العقول والثقافات، من 191 دولة، وزهاء 25 مليون نسمة، في أكبر تجمع بشري من نوعه، مستظلين بأجنحة استوحيت تصاميمها من هويات المشاركين وثقافاتهم، ما يعني أن العالم كله سيستضيء بأنوار الأخوة الإنسانية في الإمارات، وتحت «قبة الوصل»، حيث الحفل الافتتاحي الذي يجسد الذكاء الاجتماعي والفني والثقافي والمعرفي للمنظمين.

النهج الخلاق

تزخر قاعات ودروب «إكسبو 2020 دبي» بأحدث المنتجات العالمية، وسيظهر في إكسبو ما لم يظهر على سطح المعارض الأخرى حول العالم طوال السنوات الماضية. ما سيملأ الأفق الفكري والعقلي الإنساني بالإبداع، ويشحذ الهمم العالمية للسعي معاً كأسرة بشرية واحدة، وهذا ما خطط له القائمون على المعرض لتصير الفائدة مضاعفة.

وقد جاء هذا النهج الخلاق الخاص بالمعرض في هذه الدورة بفضل القيادة الإماراتية الحكيمة، فقد باتت الدولة مركز إشعاع حضاري وثقافي، ومنارة لقيم التسامح والتنوع والاندماج، حيث تشاطر العالم خلال هذا الحدث العالمي قيمها وأفكارها، ولا سيما أن الحدث العالمي الكبير يواكب احتفالات الإمارات بعام الخمسين لقيام الاتحاد، وتتويجاً لمسيرة التقدم التي حققتها على مدار خمسة عقود من النجاحات والإنجازات.

ويستحق شعار المعرض «تواصل العقول وصنع المستقبل»، أن نسلط عليه الضوء أيضاً، ذلك أنه يعكس أثمن ما لدى البشرية، العقل الواعي التقدمي، في تفاعله ونشاطه مع التاريخ، ليصنع المستقبل، وقديماً قالوا إن أفضل طريق للتنبؤ بالمستقبل هي صناعته، ومن هنا يوفر المعرض لشعوب العالم فرصة رائدة للالتقاء والتعاون بطرق لم يقدر لأحد اتباعها في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد ظروف التي فرضتها الجائحة على صعيد عالمي خلال السنتين الماضيتين.

وطبيعة الحال، يصعب على المرء أن يحيط، في مساحة محدودة كهذه، بكافة فعاليات عمل هائل يستمر لمدة ستة أشهر، عمل تم التحضير له عبر عقد من الزمن، وأنفقت عليه الإمارات بسخاء، غير أن هذا لا يمنع أيضاً من الإشارة ولو بشكل عابر إلى بعض أهم النقاط المعرفية والثقافية التي تشغل حيزاً رئيساً من عقول القائمين عليه، والزائرين له.

وعلى سبيل المثال في الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر، سيدور النقاش بين رواد الفكر والمهندسين المعماريين وخبراء البيئة، حول المناخ والتنوع البيولوجي، تلك القضية التي تمس مستقبل الوجود البشري على الأرض، والتساؤل المطروح على مائدة النقاش: كيف نعمل معاً لإدارة تغير المناخ بشكل أفضل وحماية التنوع البيولوجي؟ وهذا النقاش سيستمر طيلة فترة الشهور الستة، من خلال جلسات متخصصة، تشارك فيها أبرز المؤسسات العاملة في هذا المجال بالغ الحيوية.

منصة للسلام والتعايش

والواقع أن «إكسبو 2020 دبي» يجسد تطلعات شعوب العالم نحو مستقبل أكثر إنسانية، مزدهر بالتعاون البشري، محفز للعمل الجماعي، واعٍ للتحديات المشتركة، عامل على تحقق التنمية المستدامة للمجتمعات.

إن ما يميز الأمم الواثقة هو قدرتها على قبول التحديات، وهذا ما فعلته الإمارات وتفعله بكل تميز واقتدار، حيث أعدت لحدث دولي بهذا الحجم، وضمنت له كل سبل النجاح، ووضعت له الخطط بكل حكمة وحنكة.

فإكسبو 2020 منصة عالمية جامعة للبشرية على أسس من المحبة والسلام والتعايش.

من أجل كوكبنا

أفكار المعرض، ونقاشاته تفتح الباب واسعاً لكافة المشاركين من أجل تحديد مسارات ومساقات الإنسانية في العقود القادمة، وتتيح لهم التأمل في الأولويات التي تضيع وسط الزحام. وعلى سبيل المثال، من بين العناوين التي ستكون حاضرة في أعمال المعرض، هدف القضاء على الفقر، والعمل على إنهاء الجوع، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتوافر المياه الصالحة للشرب، والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، وخلق فرص العمل ونمو الاقتصاد، وكيفية بناء المدن والمجتمعات المستدامة، وكذا إشكاليات الاستهلاك والإنتاج، والصناعة عبر الابتكار.

وعلى أرض إكسبو، سيولد أيضاً تحالف «من أجل كوكبنا»، الذي يهدف إلى إعادة زراعة 100 مليون شجرة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتوفر شركة «ماستر كارد» العالمية ميزة إضافية تمكن زوار إكسبو من التبرع لصالح التحالف عند سداد تذاكرهم، ما يعني تيسير فرص المساهمة في استنقاذ كوكب الأرض.

وعبر الفعاليات نفسها سينطلق تحالف عالمي جديد للتسامح، كما أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تحالف يواصل مسيرة الإمارات في نشر روح التسامح الخلاق حول الكرة الأرضية، وهي مهمة أخلاقية وروحية من أبدع وأروع ما يمكن أن يكون، ولا سيما في زمن يواجه تحدي الأصوليات الظلامية والعلمانيات الجافة في العديد من مناطق العالم.

وفي إطار مبادرة «بناء الجسور»، التي تمثل واحداً من المسارات الخمسة لبرنامج إكسبو «الإنسان وكوكب الأرض»، تأتي سلسلة من الندوات والفاعليات المتخصصة في تفعيل حوار الثقافات والحضارات بين مختلف شعوب العالم.

والمسارات الخمسة يحتاج كل منها إلى قراءة قائمة بذاته وتتمثل في:

** بناء الجسور.

** عدم ترك أحد خلف الركب.

** العيش في توازن.

** معاً نزدهر.

** رؤية 2071 للإمارات العربية المتحدة.