الترجمة.. لقاء العالم

عبد السلام بنعبد العالي

في كتابه القيّم «قول الشيء نفسه على وجه التقريب، تجارب في الترجمة»، ينطلق أمبيرتو إيكو من التساؤل: «علماً بأننا نعجز عن قول الشيء نفسه عند الترجمة، فكيف يمكننا أن نقوله على وجه التقريب»؟

لبلوغ «وجه التقريب» هذا، يقترح علينا إيكو أن نمارس الترجمة كتفاوض ومساومة (Négociation)، والكلمة تحيل إلى السياق التجاري والسياسي، وهي تعني أساساً تقديراً للخسارة التي تتعرض لها الأطراف المشاركة في صفقة تجارية أو حوار سياسي، وكذا الأرباح التي يمكن أن تُجنى من وراء ذلك، «إنها تقتضي منّا أن نتنازل عن شيء للحصول على آخر، وهي نوع من التراضي الذي يجعل الفرقاء يخرجون من العملية برضا معقول ومتبادل».

ومن أهم فضائل هذا المفهوم أنه، حتى وإن كان يجرّ الترجمة إلى مجال الربح والخسارة، والبيع والشراء، والمساومة والتفاوض، فهو يبعدها عن كل طرح أخلاقي يقيس الترجمة بمدى وفائها للأصل، أو خيانتها له.

ولكن، من هم هؤلاء الفرقاء؟ وما هي الأطراف التي تدخل في عملية الترجمة، وتشارك في هذا التفاوض؟ يجيبنا إيكو: «إنها أطراف متعددة، رغم أن بعضها قد يعدم كل مبادرة: فمن جهة، هناك النصّ المصدر، بحقوقه المستقلة بذاتها، يضاف إليه صاحبه، إن كان على قيد الحياة، وحرصه على مراقبة العملية، من غير أن ننسى الثقافة التي وُلد النصّ في حضنها، ومن جهة أخرى، هناك نصّ الوصول، والثقافة التي يظهر فيها النص، مع انتظارات القرّاء المحتملين، وأخيراً هناك صناعة النشر التي تحدّد معايير متحوّلة حسبما إذا كان نصّ الوصول مرصوداً لمجموعة كتب في فقه اللغة، أم لمجموعة كتب تسلية».

ينطلق إيكو من الاعتراف المبدئي بأن في كل ترجمة خسارة وضياعاً، وكتابه غنيّ بالأمثلة على ذلك، وهو يذكّرنا من بين أمثلة كثيرة، بمثال ياكوبسون المتعلّق بالشعار I like Ike الذي رُفع أثناء الحملة الانتخابية لأيزنهاور، وبإمكاننا أن ننقل محتوى هذا الشعار: أحبّ آيك، أو أقدّر أيزنهاور، إلا أن هذا النقل يغيّب ما يشكل الحمولة الصوتية والإيقاعية للشّعار، فيُفقده كل مفعوله كشعار.

ولا يتبقى للمترجم إذاً إلا أن يساوم ويتفاوض ليخفّف من الخسارة التي يمكن للأطراف الداخلة في عملية الترجمة أن تتقبلها، أو كما يقال في شأن كل تفاوض، ليخرج بأقل خسارة، أو، مثلما أصبح السياسيون يرددونه اليوم: لبلوغ النتيجة «رابح رابح»، ومعنى ذلك أساساً أن إيكو، فضلاً عن ابتعاده عن المفهوم الأخلاقي للخيانة، فإنه يسلّم بعدم وجود قواعد عامة من شأنها أن توجِد حلولاً للقضايا التي تطرحها الترجمة، ما يتبقّى هو التفاوض في شأن كل حالة تُواجَه، وكل معضلة تُطرح.

وا يعني ذلك أن صاحب «قول الشيء نفسه على وجه التقريب» يجعل التفاوض مرادفاً للأمانة أو للتكافؤ بين نصّين. يقول: «ليست الترجمة دوماً صفقة توزع الخسائر والأرباح على قدم المساواة بين الأطراف الداخلة في العملية، يمكنني أن أرضى بتفاوض تنازلتُ فيه للطرف الخصم عن نصيب أكبر من ذاك الذي تنازل لي هو عنه، ومع ذلك، وأخْذاً بعين الاعتبار منطلق التفاوض، وعلماً بأنني كنت سأخرج من غير أن يكون الأمر في صالحي، فأنا أكون، على أيّ حال، راضياً بالنتيجة».

ولا ينبغي أن ننسى أنّ مجال هذا التفاوض هنا هو اللّغة والفكر، والمعروف أن هناك مفهومين عن اللغة وعلاقتها بالفكر: فإمّا أن نعتبر أن اللغة أداة تبليغ لأفكار، وبالتالي يكون بإمكاننا أن نقول الشيء نفسه في هذه اللغة أو في أخرى، أو نذهب إلى القول، على العكس من ذلك، إن هناك فرقاً بين أن نعبّر بهذه اللغة أو بتلك، وإن هناك تفاعلاً متبادلاً بين الفكر واللغة التي تعبّر عنه.

وفي هذه الحال، كما يستنتج إيكو «لن تكون الترجمة فحسب انتقالاً من لغة إلى أخرى، وإنما هي عبور بين ثقافتين وموسوعتين، وعلى المترجم إذاً أن يأخذ بعين الاعتبار قواعد اللغة، ولكن، عليه أيضاً أن يأخذ بعين الاعتبار عناصر ثقافية بأوسع معاني الثقافة».

إن التّرجمة، مثل السّياسة، حوار تفاوضي لا ينفك يتمّ، وهي تفاوض بين ثقافات وبين لغات، لا يهدف بلوغ إجماع موحّد، وإنما يسعى إلى تدبير التعدّد وضبط الموازين وتعظيم فرص التفاهم ولقاء العالم.