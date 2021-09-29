كورزويل.. لماذا لُقّب بالمعجزة التقنية؟

محمد قنور

الأميركي راي كورزويل، واسمه الكامل ريموند كورزويل، ولد سنة 1948، مخترع وعالم حاسوب يهتم أيضاً بالمستقبليات، كما إنه رائد تقنية التعرف على أنماط اشتغال الآلة الذكية، وهو أحد فروع علم الآلة وعلاقتها بالوعي البشري وبشكل عام «الذكاء الاصطناعي».. وتهدف نظريته إلى حتمية اندماج الدماغ البشري في التكنولوجيا المتطورة، ليس لتبسيط حياة الإنسان فقط بل لجعلها أفضل، فيُعتبرُ أحد أبرز الشخصيات التي صنعت أميركا، حيث يلقب بالوريث الشرعي لتوماس إديسون، وبالعبقري الذي لا يهدأ له بال، وآلة التفكير المطلقة نظراً لمسيرته الطويلة والناجحة في مجال التكنولوجيا.

عُرف كورزويل في طفولته بتفوقه الكبير في مجال الرياضيات وولعه بالتكنولوجيا، وقد لُقّب بالمعجزة التقنية وعمره 17 عاماً، عندما حصل على الجائزة الأولى في المعرض الدولي للعلوم، حيث قدم برنامج كمبيوتر يمكّن من كتابة الموسيقى التي تحاكي أساليب الملحنين والمغنين، وتمثل تلك التجربة بداية محاولته المتجددة في حياته المهنية لتطوير الحاسوب وجعله يتماشى مع التفكير الإبداعي الإنساني، فعمل على إيجاد النظام في البيانات المعقدة وتقليص حجم الحاسوب، قائلاً «إن أساس الفكر البشري حالياً يجب أن يرتكز على استكشاف الآلة لجعلها تخدم مصالح الإنسان».

إنجازات واعترافات

اخترع راي أول ماسح ضوئي (CCD) مسطح، وهو آلةٌ تحول الصور والرسومات إلى صورة رقمية على الحاسوب، كما اخترع أول جهاز للتعرف البصري على الحروف، وأول آلة قراءة الكلام للمكفوفين، وأول آلة تحويل النص إلى كلام، وأول آلة مزج موسيقي تجمع معظم آلات الأوركسترا في آن واحد، وقد ألهمته صداقته مع الموسيقي ستيفي وندر في إنجاز مشروعه التكنولوجي الفني عام 1982.

حصل كورزويل على جائزة «غرامي» لإنجازاته البارزة في تكنولوجيا الموسيقى، كما حصل على الميدالية الوطنية لبراءة الاختراع و21 درجة دكتوراه فخرية، وثلاثة أوسمة من الحكومة الأميركية باعتباره أحد أبرز شخصيات البلاد عبر التاريخ.

من الآلة إلى القلم

جذب كورزويل انتباه العامة بتكهناته الجريئة حول تأثير التكنولوجيا مستقبلاً على الحياة، فشرح مجموعة من النظريات المهمة في كتبٍ توقعت انفجاراً كبيراً في شعبية الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، كما إنه نظّر وحذر من سلبيات الإنترنت على أجيال المستقبل، وهي أمور شائعة الآن.

كتب كورزويل كتباً مهمة عن التكنولوجيا وعلاقتها بالحياة، فيقدم رؤية عن القرن الحادي والعشرين باعتباره زمن تكنولوجيا الحاسوب إلى درجة اشتغال الآلات بمستوى يعادل الدماغ البشري، وتوقع أن تتخذ أجهزة الكمبيوتر قرارات كبيرة، وحتى «إنها ستصير قادرة على استكشاف واختبار العواطف والمشاعر الإنسانية، لكنها ستظل تقدر الجمال والإبداع... سيصير التمييز بين الإنسان والآلة غير واضح» كما يقول.

ومن أهم مؤلفاته في هذا الصّدد: «عصر الآلات الذكية» 1990، و«عصر الآلات الروحية» 1999، و«التفرد قريب» 2005، و«كيف تبدع عقلاً؟» 2012، و«الروحانيات والأخلاق وآثار تعزيز الإنسان والذكاء الخارق» 2019، كما تعتبر روايته «دانييل: سجلات بطل خارق»، التي صدرت منذ عامين، من أفضل كتب الخيال العلمي وأكثرها نجاحاً.

نظرية التفرد (Singularity)

أخذ كورزويل فكرة التفرد من علم الكونيات، حيث استخدمت الكلمة أولاً لوصف لحظة حاسمة في تطور البشرية من قبل عالم الرياضيات جون نيومان في الخمسينيات، فناقش الوتيرة المتسارعة للتطور التكنولوجي وهيمنته على الحياة، والتقط هذه الفكرة عالم الرياضيات الآخر، كاتب الخيال العلمي فيرنور فينغ، الذي أضاف لمسته، وربط التفرد بالتحسينات في أجهزة الكمبيوتر وانتشار استعمالها في مختلف المجالات.

وبناء على نظريات أساتذة الرياضيات، استكشف كورزويل التفرد التكنولوجي، مشيراً إلى بروز حركة اجتماعية شاملة في الحضارة البشرية بسبب انتشار استعمال الآلة، التي صارت تفحص المشكلات التي لم تحل في علم الأعصاب منذ زمن عوضاً عن الدماغ البشري، فيقول في هذا الشأن «بلا شك سيجعل الذكاء الاصطناعي الإنسان كائناً بيولوجياً عتيقاً، لكنه سيظل مرتبطاً بالوعي البشري»، إن أول أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يقول، «تشكل إضافة للذكاء البشري، على غرار أدمغتنا الفعلية، وستساعدنا على الرؤية والاستماع بشكل أفضل، كما ستساعدنا في مكافحة الأمراض».

حياة من دون توقف

توفي والد كورزويل عن عمر 58 سنة بسبب سكتة قلبية حيث تم تشخيص إصابته بداء السكري، وكانت تلك اللحظة المؤلمة نقطة انطلاق كورزويل، فبدأ اهتمامه بالعمل على إطالة عمر الإنسان، ليظهر للعالم ما أسماه (التكنولوجية الطبية المتقدمة)، والتي تعمل على تغطية الأسباب البيولوجية الكامنة وراء الشيخوخة والإصابة بالأمراض القاتلة، وقد دافع عن آرائه بهذا الصدد، وذلك من خلال إنشاء أجهزة كمبيوتر قوية تتماشى مع الوعي البشري، أجهزة تحمي البشر عند تعطل النظام الطبيعي.

إن كورزويل يهتم بالجانب الصحي كثيراً، فقد واجه الخطر الذي كان يطارده حين تعامل مع جسده كآلة وهو شاب، لقد درس أحدث الأبحاث الغذائية، واعتمد نظاماً غذائياً خاصاً، وخفض تناول الدهون وفقد الكثير من وزنه، وعالج مرض السكري الوراثي لديه، وقد كتب كتاباً مرجعياً بناء على تجربته هذه، «10 في المائة حلٌّ لحياة صحية»، حيث يدعونا إلى الاهتمام بالحالة الجسدية، ولهذا يقول «إذا كنت تعمل جاهداً على إنتاج ما يفيد البشرية فمن العار أن تموت باكراً.. إنه حظ سيئ أن تغادر قبل إتمام عملك، مثل آخر جندي يسقط في جبهة الحرب قبل لحظات قليلة من إعلان الهدنة»، ويستمر كورزويل مدافعاً عن الحياة، وهو في عمر 73 الآن، فهو لا يزال يعمل مستشاراً في «جامعة التفرد» في كاليفورنيا لتدريس الذكاء الاصطناعي، كما أنه مدير الهندسة في شركة (Google) ويرأس فريقاً لتطوير ذكاء الآلة وفهم اللغة الطبيعية.