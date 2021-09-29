«فن أبوظبي» يعلن أسماء القيمين والفنانين المُكلَّفين لنسخة عام 2021

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أسماء القيمين الفنيين المشاركين في النسخة ال13 من معرض فن أبوظبي، وهما سيمون نجامي وروز ليجون.

وكلّف فن أبوظبي الذي يُقام هذا العام خلال الفترة الممتدة من 17 ولغاية 21 نوفمبر في منارة السعديات نُخبة من الفنانين لتقديم أعمال فنية جديدة وحصرية ضمن برنامج «آفاق: تكليف الفنانين»، من ضمنهم، آية حيدر وحازم حرب والدكتورة نجاة مكي ورشيد آرايين وريتشارد أتوجونزا. بالإضافة إلى الأعمال الفنية الأخرى التي تحمل توقيع كل من الفنان ألفريدو جار من صالة عرض «جيورجيو بيرسانو» (تورينو) وهيرا بويوكتاسكيان من صالة عرض «جاليري غرين آرت» (دبي) وسياه أرماجاني من صالة عرض «روسي وروسي» (لندن، وهونغ كونغ)، والفنانة زينب سديرة من صالة عرض «الخط الثالث» (دبي)، وذلك في إطار قسم «في وحول فن أبوظبي».

وكعادته كل عام، يستضيف المعرض نخبة من القيمين الفنيين الذين يتعاونون عن كثب مع عدد من صالات العرض والفنانين لتنظيم أقسام مميّزة وبرامج متنوعة لـ فن أبوظبي. وخلال نسخة العام الجاري، سيقوم سيمون نجامي من خلال إشرافه على قسم «ظل من ظلال الأزرق» بتعزيز أواصر الترابط بين الفنانين من خلال لغة الموسيقى، في حين ستقدم روز ليجون برنامجاً جديداً من العروض الأدائية.

ديالا نسيبة

يتمثّل هدف برنامج «آفاق: تكليف الفنانين»، الذي انطلق عام 2017، في تصميم أعمال تركيبية جديدة مصممة وفقاً لخصائص مواقع العرض على يد فنانين مرموقين، على أن يتم توزيع هذه القطع الفنية للعرض أمام عموم الجمهور في مساحات وأماكن عامة عبر الإمارة. ويحفل برنامج نسخة العام الجاري بسلسلة زاخرة من الأحداث والأنشطة هي الأكثر طموحاً في تاريخ المعرض، حيث سيتم تقديم الأعمال الفنية ضمن مواقع تاريخية وتراثية في مختلف أنحاء العاصمة الإماراتية. وتنطلق فعاليات برنامج «آفاق: تكليف الفنانين» بالتزامن مع معرض «فن أبوظبي» ويرحب بالزوّار على مدار ثلاثة أشهر، كجزء من برنامج فن أبوظبي المُقام على مدار العام. كما ستضم نسخة العام الجاري قسم «في وحول فن أبوظبي»، مدعوماً بمساحات مخصصة في كافة أرجاء المعرض بهدف عرض أعمال تركيبية ضخمة تتجاوز حدود مساحات صالات العرض.

وبهذه المناسبة، قالت ديالا نسيبة، مديرة فن أبوظبي: «نحن سعداء لقدرتنا على استعادة تجارب ‹فن أبوظبي› وفعالياته إلى شكلها الواقعي، بخاصة وأننا نؤمن بضرورة تمكين ضيوفنا من القيمين الفنيين المشاركين من تنظيم معارضهم وعرض آرائهم وأفكارهم في الشكل الواقعي من معرض فن أبوظبي هذا العام، كي يتواصل العارضين مرة أخرى مع الزوّار والجمهور ليستعرضوا أعمالهم الفنية على أرض الواقع، ناهيكم عن تكليف فنانين جدد لتصميم أعمال فنية تنسجم ملامحها وتفاصيلها مع مواقع محددة في الإمارة. وكل هذه الجهود والمساعي تركز دائماً على برنامج عام يضمن تفاعل ومشاركة عموم الجمهور مع فعاليات المعرض عبر سلسلة متنوعة من الأنشطة والأحداث في ميدان فني وثقافي يجمع تحت مظلّته صالات العرض والفنانين من شتّى بقاع العالم، بما يدعم المشهد الفني المحلي من خلال هذا المحفل الفني المُقام في شهر نوفمبر».

هاشل اللمكي

ظلال الأزرق

خلال النسخة الرقمية الأولى من فن أبوظبي في 2020، أشرف القيّم الفنيّ سيمون نجامي على قسم «نظرة إلى الغد»، وهو مخصص للفن المعاصر من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، أمّا في نسخة هذا العام الواقعية، سيعرض نجامي أعمالاً لعدد من الفنانين وصالات العرض ضمن أطر تنظيمية جديدة بعنوان «ظل من ظلال الأزرق». ويعيد عنوان هذا المعرض الأذهان إلى ألبوم موسيقي رئيسي لعازف الجاز الأسطوري مايلز ديفيس، حيث يضع نجامي موسيقى الجاز كصورة مجازية لمعايير المعرض غير المقيدة بعوامل أو شروط. وسوف يقدم نجامي رؤيته الفنية والثقافية أثناء مشاركته في المعرض، مما سيمنح الجمهور فرصة التعرّف على هذه التجربة النابضة بالحيوية خلال شهر نوفمبر.

ومن جانبه، قال سيمون نجامي، القيّم الفني لـ «ظل من ظلال الأزرق»: «لطالما اهتممت بإلقاء الضوء على الفن الأفريقي المُعاصر، وخلال نسخة العام الجاري من فن أبوظبي قمت باختيار فنانين من القارة الأفريقية الذين يتفرّدون بأساليبهم ولمساتهم الإبداعية ويتبعون دروباً محددة في معالجة القضايا المُعاصرة».

وسيكون جمهور معرض «فن أبوظبي» 2021 على موعد مرة أخرى مع روز ليجون، القيّمة الفنية لبرنامج فنون الأداء 2020، التي ستعاود تنظيم فعاليات وعروض هذا البرنامج خلال نسخة هذا العام عبر مجموعة مختلفة من المواقع.

وسوف تقوم روز، في أبوظبي، بتكليف أربعة عروض فنية، بمن فيهم الفنانتين الفرنسيتين لويز هيرفيه وكلوفيس ماييه؛ وميس البيك؛ ورند عبد الجبار؛ وتاوس ماكاشيفا. وسوف يتم تكليف كل منهم بموقع محدد خاص بالعروض الأدائية المباشرة ضمن أماكن مختلفة في أبوظبي.

وخلال نسخة العام الجاري، سيضم برنامج «آفاق: تكليف الفنانين» أعمالاً جديدة من إبداع آية حيدر،؛ وحازم حرب؛ والدكتورة نجاة مكي؛ ورشيد آرايين. ومن المقرر الكشف عن أعمال هؤلاء الفنانين خلال فترة المعرض وستظل متاحة للعرض أمام الجمهور حتى 22 يناير 2022.

نجاة مكي

كما سيقدم الفنانون المشاركون في برنامج «آفاق: تكليف الفنانين» أعمالاً فنية ضخمة في إطار فعاليات برنامج فن أبوظبي، كما سيربط قسم «في وحول فن أبوظبي» بين زوّار المعرض بالمشاريع التي تقع خارج حدوده. ومن بين الفنانين الآخرين الذين سيقدمون أعمالهم ضمن قسم «في وحول»: ألفريدو جار، وهيرا بويوكتاسكيان؛ وسياه أرماجاني، زينب سديرة.

ويُعد منتدى مقتنيي الفنون برنامجاً تابعاً لـ «فن أبوظبي» وتتخلله سلسلة من الحوارات المخصصة وينعقد على مدار العام تحت إشراف روكسان زاند، نائب رئيس مجلس الإدارة لمنطقة الشرق الأوسط السابق لدى مؤسسة سوذبيز والذي يتمتع بمعرفة وخبرة واسعة في المنطقة.

وكان فن أبوظبي قد أعلن مؤخراً عن تعيين القيّمين الفنيَّين سام برداويل وتيل فيلراث، الشريكين المؤسسين في منصّة «آرت ري-أورينتد»، للإشراف على برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون». وفي إطار ذلك، قاما الاثنين بتكليف كل من الفنانين الناشئين هاشل اللمكي وميثاء عبدالله وكريستوفر بنتون المقيمين في دولة الإمارات لتصميم أعمال جديدة وعرضها في نسخة العام من فن أبوظبي. وسوف يتم عرض أعمالهم الفنية في منارة السعديات ابتداءً من 17 نوفمبر 2021 وحتى 4 ديسمبر 2021. وستكون نسخة العام الجاري من برنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» أول برنامج تدعمه مبادرة «أصدقاء فن أبوظبي» التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وحرصاً على سلامة جميع المشاركين والزوار، ستُطبق إجراءات وقائية وصحية صارمة في معرض فن أبوظبي 2021، وسيُعلن عن تفاصيل هذه الإجراءات في الوقت المناسب.