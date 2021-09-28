فتح باب المشاركة لجائزة «Emirates LitFest» للكتابة 2022

دبي (وام)

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب فتح باب المشاركة في جائزة (Emirates LitFest) للكتابة المخصصة للكتاب الذين لم يسبق لهم نشر أي من أعمالهم، وقد أسهمت الجائزة منذ انطلاقها عام 2013 في تمهيد طريق النجاح في مجال النشر لعشرة كتاب أصدروا مجتمعين 26 كتاباً على مستوى العالم بعد فوزهم بالجائزة، والتي تقبل المشاركات المقدمة باللغة الإنجليزية فقط.

وتتألف لجنة التحكيم في دورة 2022 من ثلاثة حكام من خبراء المجال، وستخصص اللجنة جلسة لمدة ساعة لكل من الفائزين الثلاثة.

وقالت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، إن الجائزة تأتي بحلتها الجديدة هذا العام امتداداً لنجاحها فيما سبق مع العدد الهائل من المواهب التي تم اكتشافه مؤخراً في المنطقة.

وأضافت بلوكي أن الجائزة توفر فرصة مميزة للكتاب الطموحين لطرح أعمالهم للجنة تحكيم من الخبراء تضم اثنين من الوكلاء الأدبيين المرموقين وناشر واحد، داعية الكُتاب ممن لم يسبق لهم النشر إلى المشاركة في هذه الجائزة لتسليط الضوء على أعمالهم.

وسيتم تقييم المشاركات من قِبل الوكيل الأدبي العالمي لويجي بونومي مؤسس شركة لويجي بونومي وشركاه (LBA)، وهو الوكيل الأدبي للعديد من الفائزين السابقين بالجائزة مع الوكيلة الأدبية شيلا كراولي من وكالة كيرتس براون للأدب والموهبة، وكيرا جين مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة (The Dreamwork Collective)، وهي شركة نشر مستقلة تقدم أعمال أكثر المواهب تميزاً في منطقة الشرق الأوسط وأكثر القصص تأثيراً.

ويحق للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية ممن تتجاوز أعمارهم 21 سنة، المشاركة في المسابقة شريطة أن يكون المشاركون ممن لم يسبق لهم نشر أي رواية من قبل.

ويمكن للأعمال المقدمة أن تتناول أي موضوع، ولكن يجب أن تكون أعمال روائية مُقدمة باللغة الإنجليزية وتعكس حرفة الرواية بوضوح، كما يجب على المشاركين تقديم ملخص للعمل الأدبي لا يقل عن 400 كلمة، بالإضافة إلى أول 2000 كلمة من مسودة العمل الروائي.

ورغم أن الفوز بالجائزة لا يضمن تأمين اتفاقيات النشر للفائز، إلا أن الفائزين في الأعوام السابقة حالفهم نجاح استثنائي وتمكنوا من تأمين اتفاقيات نشر لأكثر من عمل من أعمالهم الأدبية، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب في فبراير المقبل.