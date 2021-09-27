مكتوم بن محمد يلتقي مدير المجلس الدولي للمتاحف

دبي (وام)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.. بيتر كيلير، المدير العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم»، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون الثنائي وفرص الشراكة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لقطاع المتاحف، كأهم مكونات البنية التحتية اللازمة للحفاظ على الموروث الحضاري والإبداعي للأجيال القادمة.

ورحب سموه بالمدير العام للمجلس الدولي للمتاحف والوفد المرافق له، في مستهل زيارته إلى دبي، معرباً عن تقديره لجهود المجلس ورسالته النبيلة ومساعيه الرامية إلى إيجاد الأطر اللازمة للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري العالمي، وهو الهدف الذي يتماشى مع نهج دولة الإمارات ودبي بالاهتمام بحفظ التراث وصون الإرث الحضاري الإماراتي، ضمن منظومة شاملة هدفها إثراء الواقع الثقافي وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على ما تركه لنا الآباء والأجداد من موروث اجتماعي وقيمي وإبداعي ثري يشكل أساس نهضة الإمارات حالياً ومستقبلاً.

جاهزية دبي

وأكد سموه خلال اللقاء، الذي حضره كل من معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، تطلع دبي لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» للعام 2025، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وأعرب عن تقديره لترشيح المجلس لدبي مؤخراً بين ثلاث مدن عالمية لاستضافة المؤتمر، الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً في مجال المتاحف، وسيتم التصويت على المدينة المضيفة في نوفمبر المقبل، بما يحمله الترشيح من تقدير لدولة الإمارات ودبي وجهودها الحثيثة في مجال الحفاظ على التراث وصون مكوناته.

ونوه سمو الشيخ مكتوم بن محمد، خلال اللقاء، بجاهزية دبي الكاملة لاستضافة المؤتمر، في ضوء الإمكانات والبنية التحتية المتطورة والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، الأمر الذي هيأها لاستضافة أكبر وأعرق حدث في العالم، والذي ستنطلق أعماله في دبي بعد أيام وهو معرض «إكسبو 2020 دبي».

استلهام آفاق المستقبل

من جهتها، أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن قطاع المتاحف في دولة الإمارات شهد تطوراً لافتاً في ضوء العناية الكبيرة التي تحيط بها القيادة الرشيدة المشهد الثقافي بصورة عامة والمتاحف على وجه الخصوص، كونها أحد أهم العناصر المساهمة في تحقيق التبادل الثقافي بين الشعوب، والنافذة الأكثر تأثيراً في التعرف على موروثها الحضاري، ووسيلة مهمة لاستلهام آفاق المستقبل من خلال فهم واستيعاب الماضي، وما حمله من تجارب سبقنا إليها الآباء والأجداد.

وأكدت سموها أن دبي لن تدخر جهداً لإخراج الحدث بالصورة التي اعتادت عليها دبي من دقة وإتقان، انطلاقاً من خبرتها الطويلة ورصيدها الحاشد بالنجاحات في هذا المجال.

نموذج للمدن العصرية

وقد تناول اللقاء الإنجازات الكبيرة المتحققة على أرض الإمارات والتي منحتها مكانتها العالمية المستحقة بين الدول الرائدة في مختلف مجالات التطوير الثقافي والحضاري والاقتصادي، وما تشهده دبي من تقدم كنموذج راق للمدن العصرية العالمية المرتبطة بجذورها وتاريخها، متخذة من موروثها الثقافي منصة انطلاق للمستقبل.

وكانت الإمارات قد تقدمت في نهاية أبريل الماضي بملف لاستضافة «آيكوم 2025» في دبي تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير» ووقع اختيار المجلس الدولي للمتاحف على ثلاث مدن سيتم التصويت في نوفمبر المقبل على إحداها لاستضافة المؤتمر وهي: دبي (الإمارات)، ستوكهولم (السويد) وكازان (روسيا).