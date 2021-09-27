«الدرور والطوالع».. سلسلة شهرية بطابع جديد

هزاع أبو الريش (أبوظبي)

تزامناً مع إصداره تقويم العام 1443هــ، أطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الموسم الثاني للسلسلة الشهرية «ديرة الدرور والطوالع» بطابعها الجديد، الذي يواصل من خلاله المركز دوره في رفد الحركة الثقافية في الدولة، ليطّلع المجتمع على موروث ثقافي ثري، يفصح عن معرفة واسعة للأجداد، الذين وظّفوا تلك المعرفة ببراعة لتسيير أمورهم المختلفة.

ويتميز الموسم الجديد للسلسلة بوضوح المحتوى الذي تم تعزيزه بالمواد المصورة التي تحقق وضوحه، إلى جانب سرده الشائق والجاذب باللهجة الإماراتية بمفرداتها البسيطة، ومفاهيمها الأصيلة، التي تجعل محتوى السلسلة في متناول مختلف فئات المجتمع، والتي تحيي بدورها إرثاً أصيلاً لدى الأجيال، وتزيد من ارتباطهم بالبيئة المحلية ومفرداتها الثقافية.

وتتيح السلسلة التعرف على الطوالع والدرور والمواسم وما يتعلق بها من مظاهر طبيعية تشمل الأحوال المناخية والزراعة وأحوال البحر، وموعد قدوم الطيور البرية والبحرية، شاملة ما قيل فيها من أشعار محلية وأقوال مأثورة عن العرب.

يذكر أن مركز جامع الشيخ زايد الكبير، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، يحظى برعاية ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وقد تأسس المركز ليكون نواة للحركة الثقافية التي تتمحور حول القيم الوطنية التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتأصلة في الوجدان والوعي والتي تشكل امتداداً للهوية الوطنية المستلهمة من تعاليم ديننا الحنيف.