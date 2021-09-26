240 إصداراً لـ«أكاديمية الشعر»

العين (الاتحاد)

تعرض أكاديمية الشعر، التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أكثر من 240 إصداراً، في معرض العين للكتاب في دورته الحالية المقامة بمكتبة زايد المركزية، وتشمل كتباً نقدية وبحثية ومجموعات شعرية منها: «معجم الغاف في دولة الإمارات» لمؤلفه سلطان العميمي، و«الموسوعة العلمية للشعر النبطي» الأجزاء من 8 إلى 14 لمؤلفها الدكتور غسان الحسن، بالإضافة إلى عشرات العناوين والإصدارات الأدبية والتراثية التي أصدرتها الأكاديمية في السنوات القليلة الماضية، وتحرص على أن تكون متوافرة بين أيدي القراء والمهتمين في المعرض.

وعن مشاركة أكاديمية العين بمعرض العين هذا العام، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر، إن المعرض فرصة ذهبية للالتقاء بجمهور العين الذواق للشعر، خاصة الشعر الشعبي، مضيفاً «حريصون على التواجد في معرض العين للكتاب لتقديم أحدث إصداراتنا التي تلاقي إقبالاً كبيراً من جمهور المعرض».

وعن تأثير الكتب الرقمية والمسموعة على حركة بيع الكتاب المقروء، أكد العميمي أن تلك الوسائط لم تؤثر إطلاقاً على إقبال القارئ على الكتاب المطبوع، وهو ما تؤكده أرقام المبيعات التي تشهد انتعاشاً كبيراً هذه الأيام.

وعن جديد أكاديمية الشعر، قال العميمي إنهم يتحضرون للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يمثل مع معرضي أبوظبي والعين محافل ثقافية تتيح للقارئ آلاف الإصدارات المحلية والعربية والدولية.

ومن جهته، قال عبدالله المصعبي، المشرف العام على مشاركة أكاديمية الشعر في معرض العين، إن المعرض محطة ثقافية مهمة تنضم إلى محطات ثقافية كثيرة في دولة الإمارات، تسهم في تنشيط الحراك الثقافي في الدولة، وتشجع على القراءة والاقتراب أكثر من الكتاب كدليل إلى المعرفة والتقدم وبناء الذات. وأضاف أنهم في أكاديمية الشعر حريصون على التواجد في هذا المعرض للالتقاء بجمهور العين المتلهف دوماً للمعرفة والاطلاع.