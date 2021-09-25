دبي (وام) أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن استعدادها لاستقبال زوار معرض إكسبو 2020 دبي في جميع المرافق والأصول التابعة لها، وإعدادها لمجموعة من المشاريع والمبادرات الثقافية والفنية المتنوعة التي تسهم في تعزيز المشهد الإبداعي للإمارة وإثراء المحتوى الثقافي والإبداعي لهذا الحدث العالمي الرائد باعتبارها الداعم الرسمي للشؤون الثقافية للمعرض. وأكدت هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، أن معرض «إكسبو 2020» يشكل منصة مثلى تتيح الفرصة أمام «دبي للثقافة» لتعريف الملايين من الزوار والمقيمين إلى المشهد الثقافي الثري للمدينة واقتصادها الإبداعي وإثراء تجربتهم عبر فعاليات وأنشطة تفاعلية متنوعة تترك أثراً مستداماً لديهم، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كمركز ثقافي عالمي وحاضنة للإبداع وملتقىً للمواهب وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي. وقالت بدري إن دعم «دبي للثقافة» لمعرض «إكسبو 2020» يسير وفق بيئة ثقافية متوازنة ومترابطة، ومنظومة إبداعية متكاملة لدعم المواهب وتعزيز الوعي الثقافي لدى الجمهور بهدف تحقيق إنجازات مبهرة والتأسيس لإرث مستدام يمتد أثره إلى العالم أجمع، ليحكي عن ثقافة دبي الحضارية وقيم التسامح والانفتاح التي تتبناها، وحفاوة أهلها. وأشارت بدري إلى أن الهيئة حرصت أيضاً على تدريب جميع كوادرها العاملين في الصفوف الأمامية ليكونوا على أهبة الاستعداد لتقديم تجربة استثنائية لضيوف إكسبو 2020 من جميع أنحاء العالم.