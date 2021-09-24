«القطارة للفنون» يثري مشاركته في «العين للكتاب» بورش تعليمية

العين (الاتحاد)

قال الفنان ياسر النيادي، اختصاصي برامج في دائرة الثقافة والإعلام، إن مركز القطارة والفنون منذ تأسيسه في عام 2011 يواظب على المشاركة في معرض العين للكتاب كونه منصة ثقافية مهمة لجميع محبي القراءة، وللراغبين في استكشاف الحالة الثقافية من خلال هذا الحدث المعرفي الذي يجمع الجمهور بالكتاب، كما يجمعه بعدد كبير من المبدعين والقائمين على المشهد الثقافي في الدولة ما يثري خبراتهم ويطور معارفهم.

وأضاف أن المركز اعتاد في الأعوام الماضية أن يشارك في البرنامج الثقافي في المعرض، والذي يقدم على المسرح، وأيضاً المشاركة في البرنامج الموسيقي، ولكن هذا العام هناك مشاركة مميزة للمركز تتمثل في حضوره وتقديمه سلسلة ورش تعليمية للجمهور، بالإضافة إلى إيجاد مساحة لقاء للفنانين والمثقفين قبيل صعودهم على المسرح للحديث، معتبراً أن المعرض فرصة كبيرة لمركز القطارة للفنون لتقديم برامجه التعليمية والثقافية والترويج لها من خلال هذه المساحة الثقافية في مدينة العين.

ياسر النيادي

وذكر أن المركز يشارك هذا العام ضمن البرنامج الثقافي بتقديم جلسة حوارية بعنوان «الإنتاج الدرامي والموسيقي الإماراتي الواقع وأسئلة المستقبل»، والتي تركز على المشهد الفني من منظور الإنتاج الدرامي والغنائي الموسيقي.

وأضاف النيادي أن المركز يحرص سنوياً على تجديد المشاركة بمعرض العين للكتاب لأهميته في الحراك الثقافي، فضلاً عن أنه نقطة تواصل مع الجمهور. ولفت إلى أن إقامة المعرض هذا العام تمت بالتزام واعٍ من الجمهور والجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على سلامة الجميع، مؤكداً ثقته في نجاح دورة معرض الكتاب لهذا العام لتعطش الجمهور إلى الفعاليات الثقافية والفنية بعد فترة توقف طويلة.

ويعد مركز القطارة للفنون من أهم الوجهات الثقافية لمدينة العين، حيث يقوم بدور فعال في المشهد الفني والثقافي بهدف تدريس الفنون والثقافة للأطفال واليافعين والبالغين بمختلف اهتماماتهم الفنية ومستوياتهم المهارية عن طريق إقامة ورش لتعليم مختلف أنواع الفنون والمهارات والحرف اليدوية، وعرض أفلام مميزة من كافة أنحاء العالم وإقامة المهرجانات التراثية.