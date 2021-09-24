معرض العين للكتاب يمدد ساعات استقبال الزوار

العين (الاتحاد)

مدّد معرض العين للكتاب ساعات عمله ليستقبل الزوار من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً، بدءاً من اليوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021.

ويتوجّب على زوار المعرض الذي يقام خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 سبتمبر الماضي، في مكتبة زايد المركزية، التسجيل مسبقاً للحصول على بطاقة دخول إلكترونية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://adbookfair.com/ar/aabf، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بمعرض العين للكتاب.

وأكّدت إدارة المعرض بمركز أبوظبي للغة العربية التزامها بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوّار والعارضين والعاملين في المعرض، حيث يشترط حصول الزوّار من 16 سنة فما فوق، على جرعتي لقاح «كوفيد-19» لدخول المعرض، كما يتوجّب إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تزيد مدتها على 48 ساعة لجميع العارضين والمشاركين والزوّار من عمر 12 سنة فما فوق. ويتوجّب على جميع الزائرين تفعيل تطبيق الحصن في هواتفهم الذكية.

ويستمر فحص درجة الحرارة عند المداخل، وفرض مجموعة من إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي، وتحديد أعداد الزوّار الموجودين داخل قاعات المعرض وأجنحة العارضين.