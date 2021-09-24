خلال إحدى جلسات «الشارقة للراوي».. «دبدوب» و«بابا ياسين» و«افتح يا سمسم» يروون تجاربهم

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تحدث فنانون خليجيون عن أدوار أدّوها للطفل في سنوات ريادية، مؤكدين أنّهم اكتسبوا من خلالها علاقةً حميمةً مع الطفل الخليجي والعربي، نظراً لحساسيّة التلقي ووصول الأهداف التربويّة والأدبية والفنيّة إلى فئة الأعمال المستهدفة، وقالوا إنّ مشاركةً أيضاً وإشادةً من الأهل وأولياء الأمور كانت تجعلهم يواصلون أعمالهم الدراميّة بشغف، فكانت فترةً ذهبيّةً للتواصل والإنجاز.

جاء ذلك خلال إحدى جلسات البرنامج الفكري المصاحب لمهرجان الشارقة للراوي في دورته الحادية والعشرين، تحت عنوان «قصص الحيوان في الدراما الخليجية»، بإدارة الفنان الدكتور حبيب غلوم، وبمشاركة كلٍّ من الفنان الإماراتي جاسم عبيد الزعابي، والفنان البحريني محمد خليفة ياسين، والفنانة السعودية سناء يونس، والتي استعادت مشاركتها في العمل التلفزيوني الكويتي «افتح يا سمسم» الذي اشتمل على ثلاثة أجزاء بواقع مئة وثلاثين حلقة، مؤكدةً ثراء التجربة وشجونها اليوم، وتأثيرها في الناس، واقترابها من عائلات الأطفال، الذين أشادوا بالأداء وفوائده وكانوا على تواصل مستمر مع ما يماثله من أعمال.

وعاد الفنان الزعابي بالذاكرة إلى عام 1975، حيث بدايته مع الفن في تلفزيون أبوظبي، وأداؤه لشخصيّة «دبدوب» على المسرح، وما رآه من تفاعل وانسجام في قالب من التشويق والفائدة، لافتاً إلى أنّ العمل حظي بمتابعة عبر أجيال لاحقة، مشيراً إلى حضوره في ورش عمل وفقرات تثقيفية هادفة للطفل في مناسبات عديدة.

وقال إنّ أربع سنوات مرّت على أدائه لشخصية «دبدوب»، دون أن يعرف المشاهدون من يؤديها، حتى كشف عن ذلك فيما بعد، فكان التواصل والسؤال بحجم الاستفادة والرؤية والرسائل التوعوية.

ولفت الفنان محمد ياسين إلى أنّ أداءه لشخصيّة «بابا ياسين» شكّل مرحلة مفصلية مهمة من حياته الفنية دفعت به إلى المزيد، فشارك في إعداد برنامج «دنيا الأطفال» على إذاعة البحرين بداية التسعينيات، والعديد من الأعمال الأخرى، مثل: مفاتيح الكنز، والطريق إلى الجنّة، وحزاوي بابا ياسين، وغيرها، وقال إنّ متابعة الطفل للعمل الفني مرهونة دائماً بمقدار ما يبذله الفنان نفسه من صدق وتشويق واحتراف ومهارة في الأداء.